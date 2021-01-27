Американская фотомодель Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото.

Кайли Дженнер сверкнула аппетитными формами в топе и мини-шортиках instagram.com/kyliejenner

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Участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные снимки. На кадрах знаменитость позирует в белом топе и серых мини-шортиках. Спортивный наряд звезды подчеркивает ее пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра. Стильный образ Кайли дополнила распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем.

Дженнер часто радует фанатов снимками в откровенных обликах, которые обнажают ее аппетитные формы. Девушка не скрывает, что прибегла к помощи пластических хирургов, которые подкорректировали не только ее фигуру, но и внешность.

Многомиллионная армия поклонников с большим интересом наблюдает за жизнью Кайли, активно комментируя каждую публикацию:

«Ты королева, Кайли». «Ух, какие формы». «Сочная девчонка». «Я люблю тебя». «Горячая детка». «Ты сногсшибательна».

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