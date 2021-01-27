Кайли Дженнер сверкнула аппетитными формами в топе и мини-шортиках
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Участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные снимки. На кадрах знаменитость позирует в белом топе и серых мини-шортиках. Спортивный наряд звезды подчеркивает ее пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра. Стильный образ Кайли дополнила распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем.
Дженнер часто радует фанатов снимками в откровенных обликах, которые обнажают ее аппетитные формы. Девушка не скрывает, что прибегла к помощи пластических хирургов, которые подкорректировали не только ее фигуру, но и внешность.
Многомиллионная армия поклонников с большим интересом наблюдает за жизнью Кайли, активно комментируя каждую публикацию:
«Ты королева, Кайли».
«Ух, какие формы».
«Сочная девчонка».
«Я люблю тебя».
«Горячая детка».
«Ты сногсшибательна».
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