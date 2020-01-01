«Такая нежная в халате»: Ани Лорак впечатлила фанатов домашним образом

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Ани Лорак впечатлила фанатов домашним образом instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданные фото. На кадрах знаменитость предстала в белом халате и домашних тапочках, сидя на кресле. Домашний наряд оголил стройные ножки звезды, а распущенные волосы и выразительный макияж стали эффектным дополнением к образу.

Под публикацией Ани Лорак рассказала, как любит проводить вечера:

«Каждый вечер обязательно нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями и проанализировать всё произошедшее за день🙌🏼».

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вы такая красивая❤️🌹😘💖!Куколка😘!» «Как вы прекрасны, просто без слов, шикарная 😍💫💘». «Такая нежная в халате». «Вы нереальная!😍» «Вы — ходячая эстетика». «Богиня просто».

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