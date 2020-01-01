«Такая нежная в халате»: Ани Лорак впечатлила фанатов домашним образом
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданные фото. На кадрах знаменитость предстала в белом халате и домашних тапочках, сидя на кресле. Домашний наряд оголил стройные ножки звезды, а распущенные волосы и выразительный макияж стали эффектным дополнением к образу.
Под публикацией Ани Лорак рассказала, как любит проводить вечера:
«Каждый вечер обязательно нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями и проанализировать всё произошедшее за день🙌🏼».
Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Вы такая красивая❤️🌹😘💖!Куколка😘!»
«Как вы прекрасны, просто без слов, шикарная 😍💫💘».
«Такая нежная в халате».
«Вы нереальная!😍»
«Вы — ходячая эстетика».
«Богиня просто».
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