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Аманда Аббингтон разорвала отношения с актером сериала "Ход королевы"

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Звезда сериала "Шерлок", актриса Аманда Аббингтон разошлась с Джонджо О'Нилом.
Аманда Аббингтон разорвала отношения с актером сериала "Ход королевы"
Аманда Аббингтон разорвала отношения с актером сериала "Ход королевы"
Getty images

Британская актриса Аманда Аббингтон, которая наиболее известна по роли Мэри Ватсон в сериале “Шерлок“ рассталась с возлюбленным. 46-летняя знаменитость разорвала 4-летние отношения с ирландским актером Джонджо О’Нилом, который недавно сыграл мистера Ганца в мини-сериале “Ход королевы“.

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Как сообщает издание Daily Mail, о расставании с 42-летним Джонджо Аманда рассказала в прямом эфире на своей странице в Инстаграм. Новость сильно удивила поклонников пары, ведь недавно Аббингтон рассказывала, что карантин в Хердфордшире очень сблизил ее и О’Нила.

“К сожалению, больше нет ирландца. Он ушел... Все в порядке, это просто одно из обычных дел. В настоящий момент я довольно уязвима... Я хрупкая девушка. Но, находясь в одиночестве, вы, безусловно, укрепляете свои силы и получаете чувство перспективы“, - сказала актриса.

Джонджо О'Нил
Джонджо О'Нил
jonjooneill.com

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Теги: Аманда Аббингтон, Джонджо О’Нил
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Источник: dailymail.co.uk
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