Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Мне мало страсти": Анна Ризатдинова призналась, как относится к сексу на одну ночь

Комментариев: 2
Финалистка "Танців з зірками 2019" Анна Ризатдинова дала откровенное интервью.
"Мне мало страсти": Анна Ризатдинова призналась, как относится к сексу на одну ночь
"Мне мало страсти": Анна Ризатдинова призналась, как относится к сексу на одну ночь
instagram.com/anna_rizatdinova

Знаменитая украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпиады 2016 и финалистка проекта “Танці з зірками 2019“ Анна Ризатдинова приняла участие в ютуб-программе “Без Грима“ с Анной Буткевич.

Читай также: Анна Ризатдинова показала, как подрос ее 3-летний сын от Онищенко

Во время интервью 27-летняя спортсменка высказала свое мнение по поводу секса на одну ночь. Звезда заявила, что не смогла бы делить постель с мужчиной, к которому испытывает только страсть, а не любовь. Анна уверена, что лучше подождать своего человека.

“Вот это вот понятие “для здоровья“ – вообще не мое. Лучше в ущерб своему здоровью подождать и найти того самого. Мне мало просто какой-то вспышки, химии, страсти. Мне нужна безумная любовь, только тогда я могу сойтись с человеком“, - призналась Ризатдинова.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Анна Буткевич
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  26.01.2021, 14:21
Оценка:  0
гость
Это бревно кто бы не ебaл, двигаться не будет. Она ищет проблемы в других, а проблема в ней.
гость  (аноним)  26.01.2021, 13:55
Оценка:  +1
гость
Анька,готов подарить тебе безумную любовь на всю ночь!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь