Финалистка "Танців з зірками 2019" Анна Ризатдинова дала откровенное интервью.

"Мне мало страсти": Анна Ризатдинова призналась, как относится к сексу на одну ночь instagram.com/anna_rizatdinova

Знаменитая украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпиады 2016 и финалистка проекта “Танці з зірками 2019“ Анна Ризатдинова приняла участие в ютуб-программе “Без Грима“ с Анной Буткевич.

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Во время интервью 27-летняя спортсменка высказала свое мнение по поводу секса на одну ночь. Звезда заявила, что не смогла бы делить постель с мужчиной, к которому испытывает только страсть, а не любовь. Анна уверена, что лучше подождать своего человека.

“Вот это вот понятие “для здоровья“ – вообще не мое. Лучше в ущерб своему здоровью подождать и найти того самого. Мне мало просто какой-то вспышки, химии, страсти. Мне нужна безумная любовь, только тогда я могу сойтись с человеком“, - призналась Ризатдинова.

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