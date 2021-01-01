Бруклин Бекхэм запостил обнаженное фото с богатой невестой

Бруклин Бекхэм поделился в Инстаграм пикантным снимком с Николой Пельтц.

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, 21-летний Бруклин Бекхэм продолжает делиться в соцсети оригинальными кадрами с 26-летней невестой, актрисой и дочерью миллиардера Нельсона Пельтца, Николой Пельтц.

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В профиле Бруклина в Инстаграм появилось черно-белое фото, где он с возлюбленной позируют обнаженными. Влюбленными нежно обнимаются. Никола смотрит в камеру, пока Бекхэм целует ее в плечо. Отметим, что парень использовал один из фильтров, чтобы снимок стал похожим на рисунок карандашом.

“Никогда не отпущу тебя“, - подписал кадр Бекхэм.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц instagram.com/brooklynbeckham

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