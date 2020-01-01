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Звезда фильма "Пара на праздники" Эмма Робертс поделилась новым фото с сыном

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Исполнительница роли Слоан Бенсон в комедии "Пара на праздники", актриса Эмма Робертс показала, как читает новорожденному сыну.
Звезда фильма "Пара на праздники" Эмма Робертс поделилась новым фото с сыном
Звезда фильма "Пара на праздники" Эмма Робертс поделилась новым фото с сыном
instagram.com/emmaroberts

Дочь американского актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, 29-летняя актриса и фотомодель Эмма Робертс поделилась свежим кадром с сыном Роудсом, которому уже завтра, 27 января, исполнится месяц.

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На своей странице в Инстаграм звезда сериала “Американская история ужасов“ и фильма “Пара на праздники“ обнародовала трогательное черно-белое фото, где она лежит в постели с малышом. Одной рукой звездная мама прижимает к себе сыночка, а во второй она держит книгу писательницы Джоан Дидион.

“Роудс встретил Джоан“, - лаконично подписала кадр Робертс.

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Теги: Эмма Робертс
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Источник: ivonа bigmir)net

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