Звезда фильма "Пара на праздники" Эмма Робертс поделилась новым фото с сыном
Дочь американского актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, 29-летняя актриса и фотомодель Эмма Робертс поделилась свежим кадром с сыном Роудсом, которому уже завтра, 27 января, исполнится месяц.
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На своей странице в Инстаграм звезда сериала “Американская история ужасов“ и фильма “Пара на праздники“ обнародовала трогательное черно-белое фото, где она лежит в постели с малышом. Одной рукой звездная мама прижимает к себе сыночка, а во второй она держит книгу писательницы Джоан Дидион.
“Роудс встретил Джоан“, - лаконично подписала кадр Робертс.
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