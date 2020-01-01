«Кто это такой красивый?»: Вера Брежнева без макияжа восхитила своим внешним видом
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена на фоне моря и гор в куртке, кепке и солнцезащитных очках. Несмотря на то, что звезда предстала без макияжа, ее лицо выглядит сияющим и свежим. Артистка предпочла активный отдых, а не пляжный, в отличие от большинства коллег по шоу-бизнесу.
Под публикацией Вера призналась, что получила большое удовольствие от активного времяпровождения:
«Столько я не ходила никогда 😎 и по прекрасным местам 🌍 мой активный отпуск дал отличные результаты в виде хорошего настроения, отличной формы 👯♀️ и полной готовности к рабочему графику! Который начался сегодня 🔥».
Поклонники восхитились внешним видом Веры Брежневой, над которой, по их мнению, годы не властны, и рассыпались в комплиментах:
«Вера Брежнева, вы самая лучшая женщина».
«Красавица!»
«Верочка, ты просто вау!»
«Кто это такой красивый и светится от счастья?»
«Такая лучезарная».
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