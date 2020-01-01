«Снова девочка»: 51-летняя Дженнифер Лопес повторила образ 20-летней давности
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Популярная исполнительница Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, которое точно копирует ее клип 20-летней давности. Знаменитость прошлась по пляжу под музыку, сбрасывая с себя очки, пальто, украшения, как она это делала в клипе два десятилетия назад. Стоит отметить, что артистка выглядит просто потрясающе: ее кожа ровная и сияющая, без морщин и следов усталости.
Под публикацией Дженнифер поблагодарила своих фанатов, что преданны ей уже много лет:
«Когда я размышляю, что прошло уже столько времени, я просто хочу поблагодарить вас всех за то, что вы были со мной, любили и поддерживали во всех взлетах и падениях».
Поклонники восхитились внешним видом Лопес, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Кукольное личико! Королева!»
«Красивая».
«Настоящая икона».
«Всегда молодая».
«Осталась такой же девочкой».
«Самая красивая женщина в мире».
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