Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Снова девочка»: 51-летняя Дженнифер Лопес повторила образ 20-летней давности

Комментариев: 0
Американская певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками неожиданным видео.

51-летняя Дженнифер Лопес повторила образ 20-летней давности
51-летняя Дженнифер Лопес повторила образ 20-летней давности
instagram.com/jlo

Читай также: «Так жарко»: Светлана Лобода поразила своей сексуальностью в мини-платье

Популярная исполнительница Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, которое точно копирует ее клип 20-летней давности. Знаменитость прошлась по пляжу под музыку, сбрасывая с себя очки, пальто, украшения, как она это делала в клипе два десятилетия назад. Стоит отметить, что артистка выглядит просто потрясающе: ее кожа ровная и сияющая, без морщин и следов усталости.

Под публикацией Дженнифер поблагодарила своих фанатов, что преданны ей уже много лет:

«Когда я размышляю, что прошло уже столько времени, я просто хочу поблагодарить вас всех за то, что вы были со мной, любили и поддерживали во всех взлетах и падениях».

51-летняя Дженнифер Лопес повторила образ 20-летней давности
51-летняя Дженнифер Лопес повторила образ 20-летней давности
instagram.com/jlo

Поклонники восхитились внешним видом Лопес, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Кукольное личико! Королева!»

«Красивая».

«Настоящая икона».

«Всегда молодая».

«Осталась такой же девочкой».

«Самая красивая женщина в мире».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес певица, Дженнифер Лопес 2020, Дженнифер Лопес видео, Дженнифер Лопес инстаграм, Дженнифер Лопес новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь