«Снова девочка»: 51-летняя Дженнифер Лопес повторила образ 20-летней давности

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками неожиданным видео.

51-летняя Дженнифер Лопес повторила образ 20-летней давности instagram.com/jlo

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Популярная исполнительница Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, которое точно копирует ее клип 20-летней давности. Знаменитость прошлась по пляжу под музыку, сбрасывая с себя очки, пальто, украшения, как она это делала в клипе два десятилетия назад. Стоит отметить, что артистка выглядит просто потрясающе: ее кожа ровная и сияющая, без морщин и следов усталости.

Под публикацией Дженнифер поблагодарила своих фанатов, что преданны ей уже много лет:

«Когда я размышляю, что прошло уже столько времени, я просто хочу поблагодарить вас всех за то, что вы были со мной, любили и поддерживали во всех взлетах и падениях».

51-летняя Дженнифер Лопес повторила образ 20-летней давности instagram.com/jlo

Поклонники восхитились внешним видом Лопес, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Кукольное личико! Королева!» «Красивая». «Настоящая икона». «Всегда молодая». «Осталась такой же девочкой». «Самая красивая женщина в мире».

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