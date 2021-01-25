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«Так жарко»: Светлана Лобода поразила своей сексуальностью в мини-платье

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками видеороликом.

Светлана Лобода поразила своей сексуальностью в мини-платье
Светлана Лобода поразила своей сексуальностью в мини-платье
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как выглядит до выхода на сцену и после. На кадрах знаменитость предстала в коротенькой кофточке, черных штанах с завышенной талией и шубе. Затем кадр сменился, и артистка продемонстрировала сногсшибательный образ: мерцающее коротенькое платье серебренного цвета с оголенной спинкой, босоножки на шпильках. Эффектный облик Светлана дополнила ярким макияжем, распущенными кудрявыми волосами и массивными серьгами.

Стоит отметить, что Лобода часто радует фанатов снимками и видео со съемок, концертов, где делится закулисьем.

Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и рассыпались в комплиментах:

«Жарко, так жарко».

«Красотка».

«Кудри 🔥🔥🔥 Очень идёт такой образ 👍».

«Офигенная суперзвезда 👍💋💋».

«Королева».

«Шикарная».

«Господи, как же я вас обожаю!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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