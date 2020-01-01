«Просто ужас!»: Тину Кароль раскритиковали за неудачный образ
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость позирует в кожаном платье бежевого цвета с разрезами на талии. Эффектный образ артистка дополнила повязкой на голове, босоножками на каблуках, выразительным макияжем и множеством украшений.
Под публикацией Тина призналась, что в этом образе покажется в новом сезоне шоу «Голос»:
«Первый эпизод нового сезона @goloskrainy_official многие годы выходит на кануне моего дня рождения. И мне это нравится! 👻😂 Для 11 сезона образ «слепых прослушиваний» мы создали с Катей Сильченко. Катя всегда тонко чувствует мое настроение, обрамляя мое созидание в образ совершенства, а я рада вдохновлять Мастера».
Однако поклонникам не понравился наряд Тины Кароль, и они выразили свое негодование в комментариях:
«Этот наряд – вообще не очень. И цвет не тот».
«Костюм бомба, но Тина просто потерялась в нем, потому что цвет просто ужас!»
«А что с лицом? Или нормального выражения у звезд не бывает?»
«Честно говоря, мне не нравится наряд. Ни пошив, ни цвет».
«Нужно менять дизайнера!»
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