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«Просто ужас!»: Тину Кароль раскритиковали за неудачный образ

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками видеороликом.

Тину Кароль раскритиковали за неудачный образ
Тину Кароль раскритиковали за неудачный образ
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость позирует в кожаном платье бежевого цвета с разрезами на талии. Эффектный образ артистка дополнила повязкой на голове, босоножками на каблуках, выразительным макияжем и множеством украшений.

Под публикацией Тина призналась, что в этом образе покажется в новом сезоне шоу «Голос»:

«Первый эпизод нового сезона @goloskrainy_official многие годы выходит на кануне моего дня рождения. И мне это нравится! 👻😂 Для 11 сезона образ «слепых прослушиваний» мы создали с Катей Сильченко. Катя всегда тонко чувствует мое настроение, обрамляя мое созидание в образ совершенства, а я рада вдохновлять Мастера».

Однако поклонникам не понравился наряд Тины Кароль, и они выразили свое негодование в комментариях:

«Этот наряд – вообще не очень. И цвет не тот».

«Костюм бомба, но Тина просто потерялась в нем, потому что цвет просто ужас!»

«А что с лицом? Или нормального выражения у звезд не бывает?»

«Честно говоря, мне не нравится наряд. Ни пошив, ни цвет».

«Нужно менять дизайнера!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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