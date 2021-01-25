Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В мини-платье на коленях: MARUV взорвала Сеть своей сексуальностью

Комментариев: 1
Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками откровенными снимками.

MARUV взорвала Сеть своей сексуальностью
MARUV взорвала Сеть своей сексуальностью
instagram.com/maruvofficial

Читай также: “Тропикана-женщина“: Загорелая Никитюк сверкнула формами на Мальдивах

Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото и видео с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в ярко-розовом мини-платье, накидке и шлеме на голове. Коротенький наряд подчеркивает аппетитные формы артистки, а откровенные позы засветили ее черный бюстгальтер и розовые трусики. На видеоролике звезда запечатлена на коленях в пустыне, сексуально выгибаясь и демонстрируя свою пластичность.

Под публикацией MARUV призналась, что мечтает снять клип в пустыне:

«Планета земля удивительная! Пустыни, леса, горы, степи и все такое разное, такое особенное и такое красивое😍
После этой поездки я теперь хочу себе мотык и клип в пустыне😉».

Поклонники восхитились соблазнительными кадрами MARUV, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Боже как же все красиво 😍 Аня 🔥 украшение нашей планеты 💫».

«Обалденная фигура, улыбка и немереное обаяние ☺️».

«Как всегда на высшем уровне 👍🔥🔥🔥».

«Шикарная фигура 😍👍».

«Очень красиво получилось, пустыня огонь и вы прекрасны)❤️🔥🙌».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MARUV, MARUV 2020, MARUV певица, MARUV фото, MARUV инстаграм, MARUV новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.01.2021, 07:59
Оценка:  0
гость
Оголтелая лесбиянка
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь