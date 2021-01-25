В мини-платье на коленях: MARUV взорвала Сеть своей сексуальностью
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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото и видео с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в ярко-розовом мини-платье, накидке и шлеме на голове. Коротенький наряд подчеркивает аппетитные формы артистки, а откровенные позы засветили ее черный бюстгальтер и розовые трусики. На видеоролике звезда запечатлена на коленях в пустыне, сексуально выгибаясь и демонстрируя свою пластичность.
Под публикацией MARUV призналась, что мечтает снять клип в пустыне:
«Планета земля удивительная! Пустыни, леса, горы, степи и все такое разное, такое особенное и такое красивое😍
После этой поездки я теперь хочу себе мотык и клип в пустыне😉».
Поклонники восхитились соблазнительными кадрами MARUV, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Боже как же все красиво 😍 Аня 🔥 украшение нашей планеты 💫».
«Обалденная фигура, улыбка и немереное обаяние ☺️».
«Как всегда на высшем уровне 👍🔥🔥🔥».
«Шикарная фигура 😍👍».
«Очень красиво получилось, пустыня огонь и вы прекрасны)❤️🔥🙌».
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