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«Бомба-ракета»: жена Остапчука засветила аппетитные формы в обтягивающем костюме

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Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Жена Остапчука засветили аппетитные формы в обтягивающем костюме
Жена Остапчука засветили аппетитные формы в обтягивающем костюме
instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в спортивном костюме зеленого оттенка, который состоит из топа и лосин с завышенной талией. Обтягивающий наряд подчеркнул стройную фигуру звезды, а откровенные позы придали кадрам нотку пикантности.

Под публикацией Кристина призналась, что делает себе комплименты, чтобы ощущать себя привлекательной:

«Вот для меня важно, чтобы на меня обращали внимание, как и мужчины, так и девушки. Это как индикатор того, что я сегодня «хороша». НО, ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ ЕСЛИ Я БУДУ САМА СЕБЯ НЕ СЧИТАТЬ КРАСОТКОЙ ИЛИ УНИКАЛЬНОЙ.
Вот даже сегодня, я включила камеру, сделала себе пару кадров и еще раз повторила: Крис, да ты 🔥. не время для скромности!😂»

Поклонники восхитились фигурой Кристины Остапчук, и рассыпались в комплиментах:

«Красиво!»

«Крис, да ты огонь».

«Вы прекрасная».

«Вы – бомба-ракета».

«Потрясающе выглядишь».

«Красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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