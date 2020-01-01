«Бомба-ракета»: жена Остапчука засветила аппетитные формы в обтягивающем костюме
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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в спортивном костюме зеленого оттенка, который состоит из топа и лосин с завышенной талией. Обтягивающий наряд подчеркнул стройную фигуру звезды, а откровенные позы придали кадрам нотку пикантности.
Под публикацией Кристина призналась, что делает себе комплименты, чтобы ощущать себя привлекательной:
«Вот для меня важно, чтобы на меня обращали внимание, как и мужчины, так и девушки. Это как индикатор того, что я сегодня «хороша». НО, ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ ЕСЛИ Я БУДУ САМА СЕБЯ НЕ СЧИТАТЬ КРАСОТКОЙ ИЛИ УНИКАЛЬНОЙ.
Вот даже сегодня, я включила камеру, сделала себе пару кадров и еще раз повторила: Крис, да ты 🔥. не время для скромности!😂»
Поклонники восхитились фигурой Кристины Остапчук, и рассыпались в комплиментах:
«Красиво!»
«Крис, да ты огонь».
«Вы прекрасная».
«Вы – бомба-ракета».
«Потрясающе выглядишь».
«Красивая».
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