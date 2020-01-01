Даша Астафьева показала фото в купальнике без фильтров
Певица Даша Астафьева показала, как на самом деле выглядит в пляжном наряде .
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Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева показала не постановочный кадр в купальнике. Знаменитость пробежалась в пляжном наряде у бассейна.
Видео Даша добавила в Инста-сториз.
В кадре она появилась в сдельном купальнике телесного цвета с ярким принтом. Разрез подчеркнул пышную грудь знаменитости.
Образ дополнило цветочное украшение в прическе звезды.
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