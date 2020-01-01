Даша Астафьева показала фото в купальнике без фильтров

Певица Даша Астафьева показала, как на самом деле выглядит в пляжном наряде .

Даша Астафьева показала "натуральное" фото в купальнике instagram.com/da_astafieva

Читай также: Роскошный кадр: Надежда Мейхер показала фотосессию в стильном наряде

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева показала не постановочный кадр в купальнике. Знаменитость пробежалась в пляжном наряде у бассейна.

Видео Даша добавила в Инста-сториз.

В кадре она появилась в сдельном купальнике телесного цвета с ярким принтом. Разрез подчеркнул пышную грудь знаменитости.

Образ дополнило цветочное украшение в прическе звезды.

Даша Астафьева показала "натуральное" фото в купальнике instagram.com/da_astafieva

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: