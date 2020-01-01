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Даша Астафьева показала фото в купальнике без фильтров

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Певица Даша Астафьева показала, как на самом деле выглядит в пляжном наряде .

Даша Астафьева показала
Даша Астафьева показала "натуральное" фото в купальнике
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева показала не постановочный кадр в купальнике. Знаменитость пробежалась в пляжном наряде у бассейна.

Видео Даша добавила в Инста-сториз. 

В кадре она появилась в сдельном купальнике телесного цвета с ярким принтом. Разрез подчеркнул пышную грудь знаменитости.

Образ дополнило цветочное украшение в прическе звезды. 

Даша Астафьева показала
Даша Астафьева показала "натуральное" фото в купальнике
instagram.com/da_astafieva

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Теги: Даша Астафьева, фото в купальнике, грудь, фигура звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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