А что вам снилось в последнее время?

Толкование сновидений - увлекательное занятие, особенно если знаешь, какие символы что означают. Но, если отбросить суеверия и мистику, во сне на самом деле может прийти нечто, условно предсказывающее судьбу. Психологи верят, что при помощи снов наше подсознание готовит нас к ответственным изменениям в жизни. Например, к замужеству.

Как понять, что вы уже готовы построить семью, путь даже на вашем горизонте пока ни одного сказочного принца? Ваше подсознание, путем архетипических образов подскажет вам, что пора потихоньку вить гнездышко и присматриваться к одиноким и интересным более пристально. Как сны снятся к скорому замужеству, по мнению психологов, расскажет Ivona.

Кухня и кухонные принадлежности

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Никаких шуток про “правильное“ место женщины. Кухня снится не потому, что это - ваше единственное предназначение. Она - символ уюта и домашнего очага, который вы надеетесь приобрести в грядущем союзе. Выбирать мебель принадлежности для кухни, возиться у плиты - добрый знак того, что вы достигли уровня зрелости, когда вы готовы поставить чужой комфорт и потребности если не выше, то хотя бы на одном уровне со своими собственными. А это в свою очередь сигнал к тому, что в отношениях вы будете искать не только жаркой любви, но и любви, взаимопонимания, взаимоуважения и доверия.

Что снится к замужеству: 3 "вещих" сна freepik.com

Поездка в автомобиле на пассажирском сидении

Вы вдвоем, он за рулем, перед вами - лишь широкая дорога вашей жизни. Вот самое очевидное, но самое правдивое толкование такого сна. Он сулит перемены, к которым вы уже морально готовы, и доверие, которое вы желаете построить с потенциальным партнером. К слову расстраиваться, если вы не сумели рассмотреть лица водителя, не стоит. На подсознательном уровне он - не конкретный человек, а совокупность качеств, которыми вы наделяете свою идеальную половинку. Впрочем, если за рулем кто-то, кого вы знаете в реально жизни, торопиться принимать его в свою жизнь не стоит: возможно, ваш восхищают лишь отдельные черты.

Что снится к замужеству: 3 "вещих" сна freepik.com

Вода

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Моря и океаны, прогулки у озера, наблюдение за рыбами в аквариуме - все сны, в которых вы из раза в раз оказываетесь у воды, сигнализируют о готовности к движению вперед. Вода - это жизнь, во всем ее разнообразии и великолепии. Ее спокойное течение во сне - символ того, что на противоположном берегу вас, возможно, ожидает любовь всей вашей жизни.

Что снится к замужеству: 3 "вещих" сна freepik.com

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