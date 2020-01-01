Неверность во сне с точки зрения психологии и популярных сонников.

Мир снов фантастичен и непредсказуем. Психологи наперебой с астрологами наперебой пытаются разгадать его загадки, анализируют и выводят теории. Нередко считается что сны - отражения наших неосознанных желаний. Но так ли это, особенно когда дело касается эротических снов, где вы изменяете своему горячо любимому партнеру с чужим человеком. Ivona приподнимет занавес тайны, к чему же на самом деле снится неверность.

Читай также: Нужно ли признаться в измене? 8 важных моментов

Сны об измене: сонники

Среди тех, кто верит в метафизическое происхождения сна, особой популярностью пользуются именитые толкователи, вроде Зигмунда Фрейда, Густава Миллера или Ванги.

Густав Миллер в своих толкованиях придавал измене партнеру во сне весьма конкретное значение: переживания о том, что в реальных отношениях у вас все не так гладко. Если такие собственная неверность приснилась женщине, вероятно, она испытывает беспокойство о том, что ее партнер начинает терять к ней интерес. Угасающие чувства и тщетные попытки восстановить былую любовь и страсть в отношениях могут привести к тому, что эти переживания выплеснутся в сон эротического характера.

К чему снится собственная измена? 9 правдивых толкований pinterest.com

Более мрачным является толкование измены во сне от Ванги: она считает, что такое видение может привести к реальной неверности, равнодушию партнера или даже разводу.

Читай также: Что делать, если муж изменяет? Полезные советы психолога

По соннику Фрейда измена - проявление дилеммы, которая терзает женщину наяву. Ей предстоит сделать сложный выбор между долгом и желанием. К тому же он не исключает и тот факт, что в глубине души та, которая изменяет во сне, желает совершить адюльтер, но пока ее разум преобладает над сердцем.

Если же во сне вас застали за изменой, это также может означать и то, что секрет, хранимый вами долгое время, или вранье, которое, как вам казалось, совершено во благо, очень скоро станет явным, и вы сильно переживаете по этому поводу.

К чему снится собственная измена? 9 правдивых толкований pinterest.com

К чему снится измена с точки зрения психологии?

К общему знаменателю - к чему же все-таки снится неверность, пытаются прийти и психологи. Их толкования с научной точки зрения колеблются в зависимости от того, какие мысли и сомнения одолевают человека наяву в последнее время. С психологической точки зрения измена снится:

Читай также: Как спасти отношения после измены: 5 шагов на пути к счастью

1. Когда в реальной жизни вы слишком импульсивны и легкомысленны. Во сне, четко осознавая свою неверность, вы поддаетесь сиюминутному желанию, не задумываясь о последствиях. Возможно, в реальной жизни вам следует быть более рассудительной и в первую очередь полагаться на свой разум, а не на сердце.

2. Ваши чувства утратили былую остроту и у вас есть сомнения насчет того, стоит ли продолжать роман. Во сне вы “пробуете на вкус“ жизнь без вашего нынешнего партнера и чувство, с каким вы проснулись, может подсказать вам, что делать с вашими отношениями дальше.

К чему снится собственная измена? 9 правдивых толкований pinterest.com

3. Вам стыдно за то, что вы в чем-то обманываете своего партнера или не до конца честны с ним (дело не обязательно может казаться секса или флирта с чужим человеком). Вы жалеете о своем поступке и вините себя настолько, что свой обман сами приравниваете к такому ужасному поступку, как измена.

4. Вы переживаете, что в последнее время стали меньше времени проводить с партнером, уделять ему внимание, а заботу о нем вытеснили вещи вроде карьеры, хобби и пр. Возможно, вы начали замечать, что ваш возлюбленный с подозрением относится к вашим задержкам на работе и подозревает вас в неверности.

Читай также: Как вычислить неверного мужчину по лицу? Советы ученых

5. В конце концов, сон, в котором вы изменяете своему партнеру с хорошо знакомым вам человеком (например, другом или начальником) или знаменитостью может оказаться лишь данью вашего к нему уважения и восхищения. Что-то в его характере нравится вам настолько, что вы были бы не прочь перенять у него эту черту.

К чему снится собственная измена? 9 правдивых толкований pinterest.com

Стоит ли беспокоиться, если вам снится, как вы изменяете своему партнеру? Лишь в том случае, если это доставляет вам неудобства. В любом случае попробуйте тщательно проанализировать то, о чем вы думали, мечтали или тревожились за последнее время. А, возможно, вам просто необходима сексуальная разрядка в реальности или вы заснули, читая очередную главу эротического романа?

Ранее мы рассказывали, к чему снится бывший.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.