Роскошный кадр: Надежда Мейхер показала фотосессию в стильном наряде

Экс-ВИА гра Надя Мейхер сверкнула роскошной фигурой на фото.

Надя Мейхер поразила фигурой в стильном наряде instagram.com/nadyameiher

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Бывшая участница популярной группы ВИА гра, суперфиналистка "Танцев со звездами" Надежда Мейхер показала кадры яркой фотосессии.

Знаменитость снялась в ретро-обстановке, надев роскошный наряд.

Фото Надя Мейхер добавила в Инстаграм.

Она позирует на фоне раритетной мебели и старых фото. Одета звезда в приталенное черно-серебристое платье с оригинальными рукавами. Наряд подчеркнул точеную фигуру знаменитости.

Надя Мейхер поразила фигурой в стильном наряде instagram.com/nadyameiher

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