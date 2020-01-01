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Роскошный кадр: Надежда Мейхер показала фотосессию в стильном наряде

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Экс-ВИА гра Надя Мейхер сверкнула роскошной фигурой на фото.

Надя Мейхер поразила фигурой в стильном наряде
Надя Мейхер поразила фигурой в стильном наряде
instagram.com/nadyameiher

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Бывшая участница популярной группы ВИА гра, суперфиналистка "Танцев со звездами" Надежда Мейхер показала кадры яркой фотосессии.

Знаменитость снялась в ретро-обстановке, надев роскошный наряд.

Фото Надя Мейхер добавила в Инстаграм.

Она позирует на фоне раритетной мебели и старых фото. Одета звезда в приталенное черно-серебристое платье с оригинальными рукавами. Наряд подчеркнул точеную фигуру знаменитости. 

Надя Мейхер поразила фигурой в стильном наряде
Надя Мейхер поразила фигурой в стильном наряде
instagram.com/nadyameiher

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Теги: Надя Мейхер, наряды звезд, ВИА Гра
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Источник: ivonа bigmir)net

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