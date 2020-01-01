Редкий кадр: Певица-трансгендер Зианджа показала новое фото

Знаменитость, которая раньше была известна как Борис Апрель, снялась на прогулке в солнечный день.

Зианджа показала "солнечное" фото с прогулки instagram.com/zifaamelu

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Певица-трансгендер Зианджа, которая до смены пола была известна как Борис Апрель, не часто балует фолловеров новыми кадрами. Но солнечная зимняя погода вдохновила девушку на яркое фото.

Кадр Зианджа добавила в Инстаграм.

На фото она позирует в теплой куртке с капюшоном лилового цвета. Выглядит Зи счастливой и “солнечной“.

Снимок Зианджа оставила без подписи.

Зианджа показала "солнечное" фото с прогулки instagram.com/zifaamelu

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