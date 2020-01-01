Редкий кадр: Певица-трансгендер Зианджа показала новое фото
Знаменитость, которая раньше была известна как Борис Апрель, снялась на прогулке в солнечный день.
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Певица-трансгендер Зианджа, которая до смены пола была известна как Борис Апрель, не часто балует фолловеров новыми кадрами. Но солнечная зимняя погода вдохновила девушку на яркое фото.
Кадр Зианджа добавила в Инстаграм.
На фото она позирует в теплой куртке с капюшоном лилового цвета. Выглядит Зи счастливой и “солнечной“.
Снимок Зианджа оставила без подписи.
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