Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак выставил первое совместное фото с возлюбленной.

Участник популярного проекта канала СТБ “Холостячка“, звезда “Лиги смеха“ и ведущий “Русского радио Украина“ Андрей Рыбак впервые обнародовал в Инстаграм совместную фотографию со своей девушкой Алиной Смирновой.

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В своем аккаунте 29-летний артист запостил селфи, где возлюбленная нежно прижимается к нему и обнимает за плечи. Судя по указанной геолокации, влюбленные провели время вместе в столичном ресторане “Веранда на Днепре“. В описании к снимку Андрей объяснил, почему редко показывает Алину в своем профиле.

“Почему у вас так мало общих фото?“ - часто вижу этот вопрос! Действительно, немного! Но зачем мне фото, если я вечно могу смотреть на неё вживую?!“, - написал Рыбак.

Участник "Холостячки" Андрей Рыбак показал редкое фото со своей девушкой Алиной instagram.com/rybak_sydney

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