Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 18 лет

Пэрис Хилтон призналась, что в 18 лет пережила не самые лучшие моменты.

Известная американская актриса, певица, модель и светская львица Пэрис Хилтон продолжает радовать своих поклонников архивными фотографиями. На этот раз звезда показала, какой была в 18-летнем возрасте.

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На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором можно увидеть несколько кадров, где она запечатлена в спортивной форме частной школы. Пэрис позировала в черных штанах, темно-синей футболке и темно-синей кепке. В описании к видео Хилтон поделилась болезненными воспоминаниями из юности.

“Эти фотографии были сделаны, когда мне было 18 лет, и я только вернулась домой после ужасных переживаний в школе #ProvoCanyonSchool. Я вижу боль в глазах. Я была так травмирована, что притворилась, что все в порядке, пытаясь скрыть болезненные воспоминания. Глядя на это сейчас, я знаю, что я, подросток, была бы невероятно горда женщиной, которой я являюсь сегодня. Я смелая и использую свой голос, чтобы изменить ситуацию и спасти детей от жестокого обращения, через которое пришлось пройти мне и многим другим“, - написала светская львица.

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