Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Какой размер?": Похудевшую Каменских раскритиковали за пляжный снимок

Комментариев: 0
Поклонники раскритиковали фото, на котором ступни Насти кажутся непропорционально длинными .

Каменских показала длинные ноги на фото
Каменских показала длинные ноги на фото
instagram.com/kamenskux

Читай также: Яркий кадр: Тина Кароль засветилась в спортзале в соблазнительной форме

Певица Настю Каменских снова раскритиковали в сети. И не за что-нибудь, а за фото, сделанное на пляже.

Кадр появился в Инстаграм Каменских.

Настя на фото сидит на берегу океана. Она одета в черную тунику. В руках звезда держит бокал с напитком. Каменских позирует без макияжа с мокрыми волосами.

Каменских показала длинные ноги на фото
Каменских показала длинные ноги на фото
instagram.com/kamenskux

Внимание поклонников привлекли ступни певицы, которые кажутся непропорционально длинными:

  • Фотошопом неудачно сделан . Получились очень длинные ступни на красивых ножках. Настя вы и так красавица.😊
  • Неужели одет
  • Такая худенькая стала
  • Игристое с самого утра на пляже это лайк!🔥❤️👌🙌
  • Насть,какой у тебя розмер ноги😂? - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, фигура каменских, критика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь