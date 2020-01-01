"Какой размер?": Похудевшую Каменских раскритиковали за пляжный снимок
Поклонники раскритиковали фото, на котором ступни Насти кажутся непропорционально длинными .
Читай также: Яркий кадр: Тина Кароль засветилась в спортзале в соблазнительной форме
Певица Настю Каменских снова раскритиковали в сети. И не за что-нибудь, а за фото, сделанное на пляже.
Кадр появился в Инстаграм Каменских.
Настя на фото сидит на берегу океана. Она одета в черную тунику. В руках звезда держит бокал с напитком. Каменских позирует без макияжа с мокрыми волосами.
Внимание поклонников привлекли ступни певицы, которые кажутся непропорционально длинными:
- Фотошопом неудачно сделан . Получились очень длинные ступни на красивых ножках. Настя вы и так красавица.😊
- Неужели одет
- Такая худенькая стала
- Игристое с самого утра на пляже это лайк!🔥❤️👌🙌
- Насть,какой у тебя розмер ноги😂? - написали в сети.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил