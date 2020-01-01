"Какой размер?": Похудевшую Каменских раскритиковали за пляжный снимок

Поклонники раскритиковали фото, на котором ступни Насти кажутся непропорционально длинными .

Каменских показала длинные ноги на фото instagram.com/kamenskux

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Певица Настю Каменских снова раскритиковали в сети. И не за что-нибудь, а за фото, сделанное на пляже.

Кадр появился в Инстаграм Каменских.

Настя на фото сидит на берегу океана. Она одета в черную тунику. В руках звезда держит бокал с напитком. Каменских позирует без макияжа с мокрыми волосами.

Каменских показала длинные ноги на фото instagram.com/kamenskux

Внимание поклонников привлекли ступни певицы, которые кажутся непропорционально длинными:

Фотошопом неудачно сделан . Получились очень длинные ступни на красивых ножках. Настя вы и так красавица.😊

Неужели одет

Такая худенькая стала

Игристое с самого утра на пляже это лайк!🔥❤️👌🙌

Насть,какой у тебя розмер ноги😂? - написали в сети.

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