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"Тропикана-женщина": Загорелая Никитюк сверкнула формами на Мальдивах

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Телеведущая Леся Никитюк показала кадры морского отдыха .
"Тропикана-женщина": Загорелая Никитюк сверкнула формами на Мальдивах
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк очаровала пляжным снимком. Знаменитость показала фото под пальмами на Мальдивах.

Кадр появился в Инстаграм.

Леся позирует в кроп-топе под пальмой. Образ дополняют распущенные волосы с цветком.

🌺🌺🌺, - оставила под фото вместо подписи Никитюк.

instagram.com/lesia_nikituk

  • Тропикана-женщина🔥
  • красапета🤗
  • Боже😍яка красива❤️ і за мене відпочинь 💋🙏🏽, - написали в сети.
  • Вы очень красивая 💙🦋, - написали в сети.

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Теги: Леся Никитюк, загар, отдых на море
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Источник: ivonа bigmir)net

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