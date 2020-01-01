"Тропикана-женщина": Загорелая Никитюк сверкнула формами на Мальдивах

Телеведущая Леся Никитюк показала кадры морского отдыха .

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Популярная телеведущая Леся Никитюк очаровала пляжным снимком. Знаменитость показала фото под пальмами на Мальдивах.

Кадр появился в Инстаграм.

Леся позирует в кроп-топе под пальмой. Образ дополняют распущенные волосы с цветком.

🌺🌺🌺, - оставила под фото вместо подписи Никитюк.

instagram.com/lesia_nikituk

Тропикана-женщина🔥

красапета🤗

Боже😍яка красива❤️ і за мене відпочинь 💋🙏🏽, - написали в сети.

Вы очень красивая 💙🦋, - написали в сети.

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