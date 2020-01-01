"Тропикана-женщина": Загорелая Никитюк сверкнула формами на Мальдивах
Телеведущая Леся Никитюк показала кадры морского отдыха .
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Популярная телеведущая Леся Никитюк очаровала пляжным снимком. Знаменитость показала фото под пальмами на Мальдивах.
Кадр появился в Инстаграм.
Леся позирует в кроп-топе под пальмой. Образ дополняют распущенные волосы с цветком.
🌺🌺🌺, - оставила под фото вместо подписи Никитюк.
- Тропикана-женщина🔥
- красапета🤗
- Боже😍яка красива❤️ і за мене відпочинь 💋🙏🏽, - написали в сети.
- Вы очень красивая 💙🦋, - написали в сети.
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