Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками архивными снимками.

Лесю Никитюк призвали снова стать ведущей «Орла и решки» instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала красочные снимки из прошлого. Знаменитость сделала подборку фото из разных стран, где запечатлены яркие моменты со съемок программы «Орел и решка». Под публикацией Леся написала небольшое воспоминание о каждом из кадров:

«Фотки з минулого так гріють душу))

В кожній з них є історія))

Наприклад на першій фото в слона задертий хвіст... це говорить про те що він какав💩😁 ( фотошопом почистили😂 )

фото N4 видно як страшно я боюся змій

N5- пытаюсь слиться с толпой😛

N6- якась видатна будівля в Нью Йорку, а я забула як вона називається😖

N7- педикюр в Намібії

N8-опять пытаюсь слиться с толпой😁

N9- в моїй руці найбільший Намібійський алмаз

N10- Пальмовая роща.... куда собственно я отправляюсь».

Поклонники признались, что их любимой ведущей телепрограммы о путешествиях является Леся Никитюк, поэтому попросили девушку вновь вернуться на «Орел и решка»:

«Хочу, чтобы вы вернулись в «Орел и решку». «Леся ушла из «Орла и решки» и все не так стало». «Леся, вернись в Решку». «Леся, ты такая классная, сплошной позитив».

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