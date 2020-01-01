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Лесю Никитюк призвали снова стать ведущей «Орла и решки»

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками архивными снимками.

Лесю Никитюк призвали снова стать ведущей «Орла и решки»
Лесю Никитюк призвали снова стать ведущей «Орла и решки»
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала красочные снимки из прошлого. Знаменитость сделала подборку фото из разных стран, где запечатлены яркие моменты со съемок программы «Орел и решка». Под публикацией Леся написала небольшое воспоминание о каждом из кадров:

«Фотки з минулого так гріють душу))
В кожній з них є історія))
Наприклад на першій фото в слона задертий хвіст... це говорить про те що він какав💩😁 ( фотошопом почистили😂 )
фото N4 видно як страшно я боюся змій
N5- пытаюсь слиться с толпой😛
N6- якась видатна будівля в Нью Йорку, а я забула як вона називається😖
N7- педикюр в Намібії
N8-опять пытаюсь слиться с толпой😁
N9- в моїй руці найбільший Намібійський алмаз
N10- Пальмовая роща.... куда собственно я отправляюсь».

Поклонники признались, что их любимой ведущей телепрограммы о путешествиях является Леся Никитюк, поэтому попросили девушку вновь вернуться на «Орел и решка»:

«Хочу, чтобы вы вернулись в «Орел и решку».

«Леся ушла из «Орла и решки» и все не так стало».

«Леся, вернись в Решку».

«Леся, ты такая классная, сплошной позитив».

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Источник: ivonа bigmir)net

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