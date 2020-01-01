Лесю Никитюк призвали снова стать ведущей «Орла и решки»
Читай также: «У артистов нет границ»: Яна Соломко прокомментировала свой переезд в Москву
Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала красочные снимки из прошлого. Знаменитость сделала подборку фото из разных стран, где запечатлены яркие моменты со съемок программы «Орел и решка». Под публикацией Леся написала небольшое воспоминание о каждом из кадров:
«Фотки з минулого так гріють душу))
В кожній з них є історія))
Наприклад на першій фото в слона задертий хвіст... це говорить про те що він какав💩😁 ( фотошопом почистили😂 )
фото N4 видно як страшно я боюся змій
N5- пытаюсь слиться с толпой😛
N6- якась видатна будівля в Нью Йорку, а я забула як вона називається😖
N7- педикюр в Намібії
N8-опять пытаюсь слиться с толпой😁
N9- в моїй руці найбільший Намібійський алмаз
N10- Пальмовая роща.... куда собственно я отправляюсь».
Поклонники признались, что их любимой ведущей телепрограммы о путешествиях является Леся Никитюк, поэтому попросили девушку вновь вернуться на «Орел и решка»:
«Хочу, чтобы вы вернулись в «Орел и решку».
«Леся ушла из «Орла и решки» и все не так стало».
«Леся, вернись в Решку».
«Леся, ты такая классная, сплошной позитив».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил