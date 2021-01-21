«У артистов нет границ»: Яна Соломко прокомментировала свой переезд в Москву
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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость раскинулась на диване на фоне панорамного окна. Артистка надела рваные джинсы с высокой посадкой, топ и приспустила кофту. Стильный образ звезда дополнила распущенными волнистыми волосами и выразительным макияжем.
Под публикацией Яна призналась, что ей пришлось переехать в Москву, чтобы реализовать себя, поскольку на родине, по ее словам, это сделать крайне сложно:
«Я бы с удовольствием пела в Украине для моих любимых соотечественников. Но к сожалению в последнее время в нашей̆ стране создали такие условия, что многим людям приходится зарабатывать за пределами Украины. Вот поэтому людям приходится выезжать за приделы Украины! Я пою для всех, кому нравится мое творчество! У артистов нет границ!»
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые поддержали решение Яны, пожалев ей творческих успехов, а другие – выразили свое разочарование в девушке, написав негативные комментарии:
«Умничка. Радуй людей своим талантом. Пой там, где тебя слушают👍🔥😍».
«Яночка, мы с вами) Любим ваше творчество, успехов вам❤️❤️❤️».
«Вы невероятная! И не важно где поёте!)💗»
«Позор, ганьба! Скатертью дорога! Зарабатывай, дорогая».
«Як це гидко, Яна! Фу! Вдавіться тими грошима! Слава Україні! Вам – ганьба».
«Разочаровала».
«Я была лучшего мнения о тебе, жесть».
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Та так же будет жить как и другие чесальщики (артисты,актеры,спортсмены). Кроме того в Украине по мере иссякания финансирования утихнут и оголтелые "патриоты". Ведь в основном они бывшие ярые коммунисты и комсомольцы (как незабываемая фарионша).