«У артистов нет границ»: Яна Соломко прокомментировала свой переезд в Москву

Украинская певица Яна Соломко объяснила подписчикам, что ее сподвигло переехать в другую страну.

Яна Соломко прокомментировала свой переезд в Москву instagram.com/yana.solo

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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость раскинулась на диване на фоне панорамного окна. Артистка надела рваные джинсы с высокой посадкой, топ и приспустила кофту. Стильный образ звезда дополнила распущенными волнистыми волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Яна призналась, что ей пришлось переехать в Москву, чтобы реализовать себя, поскольку на родине, по ее словам, это сделать крайне сложно:

«Я бы с удовольствием пела в Украине для моих любимых соотечественников. Но к сожалению в последнее время в нашей̆ стране создали такие условия, что многим людям приходится зарабатывать за пределами Украины. Вот поэтому людям приходится выезжать за приделы Украины! Я пою для всех, кому нравится мое творчество! У артистов нет границ!»

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые поддержали решение Яны, пожалев ей творческих успехов, а другие – выразили свое разочарование в девушке, написав негативные комментарии:

«Умничка. Радуй людей своим талантом. Пой там, где тебя слушают👍🔥😍». «Яночка, мы с вами) Любим ваше творчество, успехов вам❤️❤️❤️». «Вы невероятная! И не важно где поёте!)💗» «Позор, ганьба! Скатертью дорога! Зарабатывай, дорогая». «Як це гидко, Яна! Фу! Вдавіться тими грошима! Слава Україні! Вам – ганьба». «Разочаровала». «Я была лучшего мнения о тебе, жесть».

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