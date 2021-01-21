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«У артистов нет границ»: Яна Соломко прокомментировала свой переезд в Москву

Комментариев: 22
Украинская певица Яна Соломко объяснила подписчикам, что ее сподвигло переехать в другую страну.

Яна Соломко прокомментировала свой переезд в Москву
Яна Соломко прокомментировала свой переезд в Москву
instagram.com/yana.solo

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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость раскинулась на диване на фоне панорамного окна. Артистка надела рваные джинсы с высокой посадкой, топ и приспустила кофту. Стильный образ звезда дополнила распущенными волнистыми волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Яна призналась, что ей пришлось переехать в Москву, чтобы реализовать себя, поскольку на родине, по ее словам, это сделать крайне сложно:

«Я бы с удовольствием пела в Украине для моих любимых соотечественников. Но к сожалению в последнее время в нашей̆ стране создали такие условия, что многим людям приходится зарабатывать за пределами Украины.  Вот поэтому людям приходится выезжать за приделы Украины! Я пою для всех, кому нравится мое творчество! У артистов нет границ!»

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые поддержали решение Яны, пожалев ей творческих успехов, а другие – выразили свое разочарование в девушке, написав негативные комментарии:

«Умничка. Радуй людей своим талантом. Пой там, где тебя слушают👍🔥😍».

«Яночка, мы с вами) Любим ваше творчество, успехов вам❤️❤️❤️».

«Вы невероятная! И не важно где поёте!)💗»

«Позор, ганьба! Скатертью дорога! Зарабатывай, дорогая».

«Як це гидко, Яна! Фу! Вдавіться тими грошима! Слава Україні! Вам – ганьба».

«Разочаровала».

«Я была лучшего мнения о тебе, жесть».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (22)
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pусский  (аноним)  21.01.2021, 17:05
Оценка:  0
pусский
Майдауны могут не беспокоиться - у нас Янке хорошо впендюрят и хорошо заплатят! Слава великой России!
CCS    21.01.2021, 16:12
Оценка:  +11
CCS
Соломко - невдалий проєкт всього чого можна було: від шоу "Холостяк", намагань співати в гурті або сольно, до невдалого блогера з питань здорового харчування та схуднення. Ну не йде у неї нічого творчого, не може вона. Тому і шукає, куди подорожче себе продати. Як мать-героїня Сєдакова, наприклад.
CCS    21.01.2021, 16:14
Оценка:  +20
CCS
Стосовно "не можуть артисти заробляти в Україні, бо..." - ага, Кіркорови-Баскови-Повалії - так на низькому старті, коли ж їм "Вова відкриє кордони", бо стільки, скільки ці "артисти" з 73-відсоткового електорату гребли, вони ніде так не зможуть! Ва та, що тут підвива в унісон: слухайте мовчки Кобзона, звикайте до концертів в пеклі, що на вас чекають.
pусский  (аноним)  21.01.2021, 15:58
Оценка:  0
pусский
Она безгранично любит российское бабло и могучие российские хуи! Ничего необычного, все хохлушки такие, даже сейчас смотрю - сквозь карантин прорвались и остались сотни украинских проституток!
CCS    21.01.2021, 16:01
Оценка:  +11
CCS
Це всі скрепні кацапки повертаються в "радную гавань", батьки яких були переселені в Україну під час русифікації. Тобі, Джумшут, це ніводомо, бо ти така ж повія. Тільки ротом відпрацьовуєш.
гость  (аноним)  21.01.2021, 14:48
Оценка:  -2
гость
В молодости Порошенко и Яценюк преданно до слез трудились на благо СССР, перевертыши куевы, нет таким веры до скончания дней их существования!
CCS    21.01.2021, 15:49
Оценка:  +19
CCS
Вата плаче... оце свято!
гость  (аноним)  21.01.2021, 14:45
Оценка:  0
гость
"Свадебные патриоты" Украины мне службу в армии напомнили - уже в учебке муслимы с удовольствием налегали на свиное сало(а его повара разве что в компот не клали).И ничего, Аллах ни одного даже поносом не покарал.А дома их камнями дикие соплеменники закидали бы
гость  (аноним)  21.01.2021, 14:38
Оценка:  0
гость
muterrdo

Та так же будет жить как и другие чесальщики (артисты,актеры,спортсмены). Кроме того в Украине по мере иссякания финансирования утихнут и оголтелые "патриоты". Ведь в основном они бывшие ярые коммунисты и комсомольцы (как незабываемая фарионша).
гость  (аноним)  21.01.2021, 14:33
Оценка:  +1
гость
Молодчина!!!
muterrdo    21.01.2021, 14:09
Оценка:  -25
muterrdo
Яна,респект!Но тебя теперь будет ненавидеть кучка наших вымирающих псевдопатриотов.Как же теперь тебе жить!)))))))))
Noblesse_obliger    21.01.2021, 14:08
Оценка:  +21
Noblesse_obliger
У продажных шалав нет Родины!!!
гость  (аноним)  21.01.2021, 13:54
Оценка:  +3
гость
Угадайте,где праздники проводит Софочка Ротарь? В России, на корпоративах чес совершает...
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