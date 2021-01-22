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Юрий Горбунов показал свою жену без косметики и фильтров

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Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился с подписчиками семейным снимком.

Юрий Горбунов показал свою жену без косметики и фильтров
Юрий Горбунов показал свою жену без косметики и фильтров
instagram.com/gorbunovyuriy

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Популярный ведущий Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с женой. На кадре знаменитость крепко обнимает свою супругу Катю Осадчую, которая позирует в домашней пижаме. Звездная жена выглядит очень естественно, без макияжа и фильтров, которые делают внешность более привлекательной.

Под публикацией Юрий поздравил фолловеров с необычным праздником:

«День обіймів! Яке прекрасне свято!Офіційне свято обміну енергіями! 😇Головне не задушити від пристрасті😇😇😇».

Поклонники восхитились возлюбленными, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Самые красивые🔥».

«Как все мило и по-семейному. Супер».

«Крутецькі 🔥».

«Неймовірні...😊😊».

«Какие Вы обычные👍👏милые и уютные❤️».

«Пупсики».

«Шикарная пара, как вы подходите друг другу».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Юрий Горбунов  (аноним)  22.01.2021, 13:26
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Юрий Горбунов
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