Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился с подписчиками семейным снимком.

Юрий Горбунов показал свою жену без косметики и фильтров instagram.com/gorbunovyuriy

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Популярный ведущий Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с женой. На кадре знаменитость крепко обнимает свою супругу Катю Осадчую, которая позирует в домашней пижаме. Звездная жена выглядит очень естественно, без макияжа и фильтров, которые делают внешность более привлекательной.

Под публикацией Юрий поздравил фолловеров с необычным праздником:

«День обіймів! Яке прекрасне свято!Офіційне свято обміну енергіями! 😇Головне не задушити від пристрасті😇😇😇».

Поклонники восхитились возлюбленными, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Самые красивые🔥». «Как все мило и по-семейному. Супер». «Крутецькі 🔥». «Неймовірні...😊😊». «Какие Вы обычные👍👏милые и уютные❤️». «Пупсики». «Шикарная пара, как вы подходите друг другу».

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