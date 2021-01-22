Юрий Горбунов показал свою жену без косметики и фильтров
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Популярный ведущий Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с женой. На кадре знаменитость крепко обнимает свою супругу Катю Осадчую, которая позирует в домашней пижаме. Звездная жена выглядит очень естественно, без макияжа и фильтров, которые делают внешность более привлекательной.
Под публикацией Юрий поздравил фолловеров с необычным праздником:
«День обіймів! Яке прекрасне свято!Офіційне свято обміну енергіями! 😇Головне не задушити від пристрасті😇😇😇».
Поклонники восхитились возлюбленными, и осыпали их комплиментами в комментариях:
«Самые красивые🔥».
«Как все мило и по-семейному. Супер».
«Крутецькі 🔥».
«Неймовірні...😊😊».
«Какие Вы обычные👍👏милые и уютные❤️».
«Пупсики».
«Шикарная пара, как вы подходите друг другу».
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