Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Шикарная блондинка»: Вера Брежнева восхитила своей естественной красотой

Комментариев: 0
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками милым снимком.

Вера Брежнева восхитила своей естественной красотой
Вера Брежнева восхитила своей естественной красотой
instagram.com/ververa

Читай также: Лесю Никитюк призвали снова стать ведущей «Орла и решки»

Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала солнечное фото. На кадре знаменитость позирует на фоне стены в белой широкой кофте и с пучком на голове. Стильный образ артистка дополнила солнцезащитными очками и искренней улыбкой. Стоит отметить, что Вера предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Брежнева рассказала о семейном досуге:

«Вдохновляюсь солнцем, людьми и историями...
Свои свободные вечера мы семьей проводим за просмотрами фильмов)».

Поклонники восхитились красотой Веры Брежневой, и осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Вера Брежнева, вы красавица, необыкновенная женщина».

«Красивая».

«Верочка, ты просто вау».

«Как всегда на высоте».

«Шикарная блондинка».

«Неземная красотка».

«Ты супер!»

«Обожаю тебя».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Вера Брежнева, Вера Брежнева 2020, Вера Брежнева певица, Вера Брежнева фото, Вера Брежнева инстаграм, Вера Брежнева новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь