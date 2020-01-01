«Шикарная блондинка»: Вера Брежнева восхитила своей естественной красотой
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала солнечное фото. На кадре знаменитость позирует на фоне стены в белой широкой кофте и с пучком на голове. Стильный образ артистка дополнила солнцезащитными очками и искренней улыбкой. Стоит отметить, что Вера предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Под публикацией Брежнева рассказала о семейном досуге:
«Вдохновляюсь солнцем, людьми и историями...
Свои свободные вечера мы семьей проводим за просмотрами фильмов)».
Поклонники восхитились красотой Веры Брежневой, и осыпали звезду комплиментами в комментариях:
«Вера Брежнева, вы красавица, необыкновенная женщина».
«Красивая».
«Верочка, ты просто вау».
«Как всегда на высоте».
«Шикарная блондинка».
«Неземная красотка».
«Ты супер!»
«Обожаю тебя».
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