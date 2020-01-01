«Шикарная блондинка»: Вера Брежнева восхитила своей естественной красотой

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками милым снимком.

Вера Брежнева восхитила своей естественной красотой instagram.com/ververa

Читай также: Лесю Никитюк призвали снова стать ведущей «Орла и решки»

Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала солнечное фото. На кадре знаменитость позирует на фоне стены в белой широкой кофте и с пучком на голове. Стильный образ артистка дополнила солнцезащитными очками и искренней улыбкой. Стоит отметить, что Вера предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Брежнева рассказала о семейном досуге:

«Вдохновляюсь солнцем, людьми и историями...

Свои свободные вечера мы семьей проводим за просмотрами фильмов)».

Поклонники восхитились красотой Веры Брежневой, и осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Вера Брежнева, вы красавица, необыкновенная женщина». «Красивая». «Верочка, ты просто вау». «Как всегда на высоте». «Шикарная блондинка». «Неземная красотка». «Ты супер!» «Обожаю тебя».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.