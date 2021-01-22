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Мужу повезло: жена Остапчука в костюме гейши шокировала фанатов

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Жена популярного ведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Жена Остапчука в костюме гейши шокировала фанатов
Жена Остапчука в костюме гейши шокировала фанатов
instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в костюме гейши с веером в руках. Эффектный образ девушка дополнила собранными волосами и ярким макияжем. Под публикацией Кристина призналась, что решила удивить мужа не только японским ужином, но и соблазнительным обликом гейши:

«Сегодня я буду гейшей»💋👘
Посетила меня с утра такая мысль, наткнувшись на картинки аппетитного, сочного 🍣 лосося. Из-за этого локдауна возможности посидеть в ресторане нет, да и зачем если есть доставка!👌»

Поклонники оценили смелый образ Кристины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красотка ❤️❤️😍😍».

«Симпатично😍».

«Просто умничка. Смотрю и думаю, как повезло Остапчуку с Вами. Настоящая женщина, которая умеет все. Будьте счастливы! 😍»

«Дуже круто».

«Образ огонь».

«Кристина, вы волшебная женщина».

«Шикарный образ, я надеюсь Вова оценил?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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