Мужу повезло: жена Остапчука в костюме гейши шокировала фанатов

Жена популярного ведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Жена Остапчука в костюме гейши шокировала фанатов instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в костюме гейши с веером в руках. Эффектный образ девушка дополнила собранными волосами и ярким макияжем. Под публикацией Кристина призналась, что решила удивить мужа не только японским ужином, но и соблазнительным обликом гейши:

«Сегодня я буду гейшей»💋👘

Посетила меня с утра такая мысль, наткнувшись на картинки аппетитного, сочного 🍣 лосося. Из-за этого локдауна возможности посидеть в ресторане нет, да и зачем если есть доставка!👌»

Поклонники оценили смелый образ Кристины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красотка ❤️❤️😍😍». «Симпатично😍». «Просто умничка. Смотрю и думаю, как повезло Остапчуку с Вами. Настоящая женщина, которая умеет все. Будьте счастливы! 😍» «Дуже круто». «Образ огонь». «Кристина, вы волшебная женщина». «Шикарный образ, я надеюсь Вова оценил?»

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