Мужу повезло: жена Остапчука в костюме гейши шокировала фанатов
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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в костюме гейши с веером в руках. Эффектный образ девушка дополнила собранными волосами и ярким макияжем. Под публикацией Кристина призналась, что решила удивить мужа не только японским ужином, но и соблазнительным обликом гейши:
«Сегодня я буду гейшей»💋👘
Посетила меня с утра такая мысль, наткнувшись на картинки аппетитного, сочного 🍣 лосося. Из-за этого локдауна возможности посидеть в ресторане нет, да и зачем если есть доставка!👌»
Поклонники оценили смелый образ Кристины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красотка ❤️❤️😍😍».
«Симпатично😍».
«Просто умничка. Смотрю и думаю, как повезло Остапчуку с Вами. Настоящая женщина, которая умеет все. Будьте счастливы! 😍»
«Дуже круто».
«Образ огонь».
«Кристина, вы волшебная женщина».
«Шикарный образ, я надеюсь Вова оценил?»
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