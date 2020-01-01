Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Сладкая девочка»: Оля Цибульская взорвала Сеть сексуальным образом

Комментариев: 0
Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Цибульская взорвала Сеть сексуальным образом
Оля Цибульская взорвала Сеть сексуальным образом
instagram.com/cybulskaya

Читай также: «Шикарная блондинка»: Вера Брежнева восхитила своей естественной красотой

Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость предстала в белом фартуке и коротком топике. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а красная шляпка придала облику пикантности. Свой образ Оля дополнила бокалом алкогольного напитка, который держит в руке, стильной укладкой и выразительным макияжем.

Стоит отметить, что звезда часто радует фанатов провокационными снимками, где обнажает свои аппетитные формы. Однако, что касается личной жизни, Цибульская скрывает имя и лицо мужа от посторонних глаз.

Поклонники восхитились горячими снимками Цибульской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Прекрасно выглядишь».

«Сладкая девочка».

«Красивая».

«Ты очень хороша!»

«Класс!»

«Красуня».

«Супер!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Цибульская, Оля Цибульская 2020, Оля Цибульская певица, Оля Цибульская фото, Оля Цибульская инстаграм, Оля Цибульская новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь