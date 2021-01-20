«Без макияжа не узнать»: Соня Плакидюк показала, как выглядит без косметики

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками фото с лучшей подругой.

Соня Плакидюк показала, как выглядит без косметики instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость позирует в черной кофточке рядом с Машей Ефросининой. Звездные подруги запечатлены без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Соня призналась, что подарила коллеге по шоу-бизнесу свитшот собственного производства:

«Утеплила котика // тепленьким свитшотиком (это авторский стих, если что😅)

@mashaefrosinina — лублу!😻🐾»

Поклонники восхитились внешним видом звезд, которые не постеснялись показать себя без косметики, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Очень классные❤️❤️». «Без макияжа топ». «Соню без макияжа и не узнать, так даже лучше». «Вам 20 лет?» «Соня, вы без макияжа очень красивая девочка, не женщина, а девочка, манюня, еще и похудела». «Такие милашки».

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