«Без макияжа не узнать»: Соня Плакидюк показала, как выглядит без косметики
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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость позирует в черной кофточке рядом с Машей Ефросининой. Звездные подруги запечатлены без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Под публикацией Соня призналась, что подарила коллеге по шоу-бизнесу свитшот собственного производства:
«Утеплила котика // тепленьким свитшотиком (это авторский стих, если что😅)
@mashaefrosinina — лублу!😻🐾»
Поклонники восхитились внешним видом звезд, которые не постеснялись показать себя без косметики, и осыпали их комплиментами в комментариях:
«Очень классные❤️❤️».
«Без макияжа топ».
«Соню без макияжа и не узнать, так даже лучше».
«Вам 20 лет?»
«Соня, вы без макияжа очень красивая девочка, не женщина, а девочка, манюня, еще и похудела».
«Такие милашки».
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