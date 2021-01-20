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«Без макияжа не узнать»: Соня Плакидюк показала, как выглядит без косметики

Комментариев: 2
Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками фото с лучшей подругой.

Соня Плакидюк показала, как выглядит без косметики
Соня Плакидюк показала, как выглядит без косметики
instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость позирует в черной кофточке рядом с Машей Ефросининой. Звездные подруги запечатлены без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Соня призналась, что подарила коллеге по шоу-бизнесу свитшот собственного производства:

«Утеплила котика // тепленьким свитшотиком (это авторский стих, если что😅)
@mashaefrosinina — лублу!😻🐾»

Поклонники восхитились внешним видом звезд, которые не постеснялись показать себя без косметики, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Очень классные❤️❤️».

«Без макияжа топ».

«Соню без макияжа и не узнать, так даже лучше».

«Вам 20 лет?»

«Соня, вы без макияжа очень красивая девочка, не женщина, а девочка, манюня, еще и похудела».

«Такие милашки».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  20.01.2021, 18:05
Оценка:  0
pусский
Кто-то не только кончил, он радостно поссал Соньке в заглоталку, заодно и смыл штукатурку!
гость  (аноним)  20.01.2021, 16:12
Оценка:  +1
гость
Естественно без макияжа ее не узнать. Все привыкли ее видеть с обкончаным лицом. Это ее макияж с юношества. Она ещё тогда говорила,что лучший крем для лица это сперма из яйца!
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