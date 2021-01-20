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«Глаз не оторвать»: Тина Кароль очаровала фанатов своим внешним видом

Комментариев: 1
Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками милым снимком.

Тина Кароль очаровала фанатов своим внешним видом
Тина Кароль очаровала фанатов своим внешним видом
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с очередной съемки. На кадре знаменитость позирует одеянии, которое оголяет плечи и зону декольте. Однако все внимание приковывает безупречная внешность артистки: ровная и сияющая кожа. А легкий макияж в спокойных оттенках с акцентом на глазах, и приоткрытые пышные губы придали кадру чувственности. Нежный образ звезда дополнила распущенными волнистыми волосами и украшениями.

Под публикацией Тина Кароль призналась, что стала лицом ювелирного бренда, для которого и проводилась эта фотосъемка.

Поклонники восхитились красотой Кароль, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«😍🔥Шок, уютно, однако».

«Глаз не оторвать😍».

«Нежность💔».

«Слов не подобрать😻 как красивоо😻😻😻😻».

«Как же нравится фотография! Сколько тепла с неё исходит 😇».

«Вы очень харизматичный человек, вдохновляющий многих💛».

«Прекрасная❤️».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.01.2021, 12:27
Оценка:  0
гость
Как єто можно глаз не оторвать от старой вонючей жидовской прошмандовке Танюшки Либерман?
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