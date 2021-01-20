«Глаз не оторвать»: Тина Кароль очаровала фанатов своим внешним видом

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками милым снимком.

Тина Кароль очаровала фанатов своим внешним видом instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с очередной съемки. На кадре знаменитость позирует одеянии, которое оголяет плечи и зону декольте. Однако все внимание приковывает безупречная внешность артистки: ровная и сияющая кожа. А легкий макияж в спокойных оттенках с акцентом на глазах, и приоткрытые пышные губы придали кадру чувственности. Нежный образ звезда дополнила распущенными волнистыми волосами и украшениями.

Под публикацией Тина Кароль призналась, что стала лицом ювелирного бренда, для которого и проводилась эта фотосъемка.

Поклонники восхитились красотой Кароль, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«😍🔥Шок, уютно, однако». «Глаз не оторвать😍». «Нежность💔». «Слов не подобрать😻 как красивоо😻😻😻😻». «Как же нравится фотография! Сколько тепла с неё исходит 😇». «Вы очень харизматичный человек, вдохновляющий многих💛». «Прекрасная❤️».

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