«Глаз не оторвать»: Тина Кароль очаровала фанатов своим внешним видом
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с очередной съемки. На кадре знаменитость позирует одеянии, которое оголяет плечи и зону декольте. Однако все внимание приковывает безупречная внешность артистки: ровная и сияющая кожа. А легкий макияж в спокойных оттенках с акцентом на глазах, и приоткрытые пышные губы придали кадру чувственности. Нежный образ звезда дополнила распущенными волнистыми волосами и украшениями.
Под публикацией Тина Кароль призналась, что стала лицом ювелирного бренда, для которого и проводилась эта фотосъемка.
Поклонники восхитились красотой Кароль, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«😍🔥Шок, уютно, однако».
«Глаз не оторвать😍».
«Нежность💔».
«Слов не подобрать😻 как красивоо😻😻😻😻».
«Как же нравится фотография! Сколько тепла с неё исходит 😇».
«Вы очень харизматичный человек, вдохновляющий многих💛».
«Прекрасная❤️».
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