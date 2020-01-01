47-летняя Хайди Клум взбудоражила Сеть обнаженным фото в кровати

Немецкая топ-модель Хайди Клум впечатлила подписчиков обнаженным фото.

47-летняя Хайди Клум позировала обнаженной в кровати instagram.com/heidiklum

Читай также: Крупным планом: 42-летняя Ани Лорак показала свое лицо вблизи

Популярная супермодель Хайди Клум на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На черно-белом кадре знаменитость позировала, лежа в кровати, в крохотных стрингах, которые не прикрыли ее тонкую талию и упругие ягодицы. Грудь звезда эротично прикрыла рукой и кусочком одеяла. Длинные волосы Хайди рассыпались на подушке, а яркий макияж сделал фото более эффектным.

Модель выпятила пухлые губы, отправляя поцелуй почти 8 миллионам фолловерам, которые активно следят за ее жизнью, и восхищаются ее потрясающей внешностью.

Стоит отметить, что Хайди Клум часто радует фанатов провокационными снимками, где оголяет свое сексуальное тело. В 47 лет женщина выглядит потрясающе: стройная фигура, ровная кожа и белоснежная улыбка. Многие считают, что годы не властны над ней.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.