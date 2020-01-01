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47-летняя Хайди Клум взбудоражила Сеть обнаженным фото в кровати

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Немецкая топ-модель Хайди Клум впечатлила подписчиков обнаженным фото.

47-летняя Хайди Клум позировала обнаженной в кровати
47-летняя Хайди Клум позировала обнаженной в кровати
instagram.com/heidiklum

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Популярная супермодель Хайди Клум на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На черно-белом кадре знаменитость позировала, лежа в кровати, в крохотных стрингах, которые не прикрыли ее тонкую талию и упругие ягодицы. Грудь звезда эротично прикрыла рукой и кусочком одеяла. Длинные волосы Хайди рассыпались на подушке, а яркий макияж сделал фото более эффектным.

Модель выпятила пухлые губы, отправляя поцелуй почти 8 миллионам фолловерам, которые активно следят за ее жизнью, и восхищаются ее потрясающей внешностью.

Стоит отметить, что Хайди Клум часто радует фанатов провокационными снимками, где оголяет свое сексуальное тело. В 47 лет женщина выглядит потрясающе: стройная фигура, ровная кожа и белоснежная улыбка. Многие считают, что годы не властны над ней.

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Источник: ivonа bigmir)net

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