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Сексуальная кошечка: Анна Седокова засветила аппетитные формы в бикини

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Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Анна Седокова засветила аппетитные формы в бикини
Анна Седокова засветила аппетитные формы в бикини
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике, сидя на диване, с кошкой. Пляжный наряд оголил пышный бюст и подтянутый животик артистки. Свой образ Анна дополнила низким пучком на волосах, солнцезащитными очками и серьгами.

Под публикацией Анна призналась, что неравнодушна к кошкам:

«Кошки — это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости».

Поклонники восхитились сексуальностью Седоковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарна как всегда ❤️❤️».

«Самая красивая кошка та, что справа😻😍».

«Одна кошечка милая, другая мега сексуальная🔥🔥🔥».

«Какие вы обе красавицы».

«Обожаю, когда женщина аппетитная…фигура огонь!»

«Анечка, ты такая аппетитная, взгляд не отвести».

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Источник: ivonа bigmir)net

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