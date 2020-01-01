Сексуальная кошечка: Анна Седокова засветила аппетитные формы в бикини
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике, сидя на диване, с кошкой. Пляжный наряд оголил пышный бюст и подтянутый животик артистки. Свой образ Анна дополнила низким пучком на волосах, солнцезащитными очками и серьгами.
Под публикацией Анна призналась, что неравнодушна к кошкам:
«Кошки — это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости».
Поклонники восхитились сексуальностью Седоковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шикарна как всегда ❤️❤️».
«Самая красивая кошка та, что справа😻😍».
«Одна кошечка милая, другая мега сексуальная🔥🔥🔥».
«Какие вы обе красавицы».
«Обожаю, когда женщина аппетитная…фигура огонь!»
«Анечка, ты такая аппетитная, взгляд не отвести».
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