Сексуальная кошечка: Анна Седокова засветила аппетитные формы в бикини

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Анна Седокова засветила аппетитные формы в бикини instagram.com/annasedokova

Читай также: «Идеал женской красоты»: Светлана Лобода украсила обложку глянца

Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике, сидя на диване, с кошкой. Пляжный наряд оголил пышный бюст и подтянутый животик артистки. Свой образ Анна дополнила низким пучком на волосах, солнцезащитными очками и серьгами.

Под публикацией Анна призналась, что неравнодушна к кошкам:

«Кошки — это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости».

Поклонники восхитились сексуальностью Седоковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарна как всегда ❤️❤️». «Самая красивая кошка та, что справа😻😍». «Одна кошечка милая, другая мега сексуальная🔥🔥🔥». «Какие вы обе красавицы». «Обожаю, когда женщина аппетитная…фигура огонь!» «Анечка, ты такая аппетитная, взгляд не отвести».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.