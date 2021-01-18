«Идеал женской красоты»: Светлана Лобода украсила обложку глянца

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода украсила обложку глянца instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм показала себя на обложке журнала «ELLE». На черно-белом кадре знаменитость запечатлена в прозрачном бюстгальтере в горошек, прикрывшись черным одеянием. Волосы артистка распустила и отвела взгляд в сторону.

Под публикацией Светлана призналась, что украсила обложку глянца своим фото, чему безмерно рада:

«Новый год начался с красоты! Работать с профессионалами большая удача. спасибо журнал ELLE за красоту🕊 Я уверена, что все мы сегодня сильнее и великодушнее, а значит скоро мы преодолеем все преграды на пути к счастью...потому что каждый человек на земле этого заслуживает ❤️».

Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Лободуся, вы идеал женской красоты!» «Красиво как!» «Самая лучшая». «Самая классная!» «Светлана, красотка». «Очень красивая».

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