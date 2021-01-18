«Идеал женской красоты»: Светлана Лобода украсила обложку глянца
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм показала себя на обложке журнала «ELLE». На черно-белом кадре знаменитость запечатлена в прозрачном бюстгальтере в горошек, прикрывшись черным одеянием. Волосы артистка распустила и отвела взгляд в сторону.
Под публикацией Светлана призналась, что украсила обложку глянца своим фото, чему безмерно рада:
«Новый год начался с красоты! Работать с профессионалами большая удача. спасибо журнал ELLE за красоту🕊 Я уверена, что все мы сегодня сильнее и великодушнее, а значит скоро мы преодолеем все преграды на пути к счастью...потому что каждый человек на земле этого заслуживает ❤️».
Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Лободуся, вы идеал женской красоты!»
«Красиво как!»
«Самая лучшая».
«Самая классная!»
«Светлана, красотка».
«Очень красивая».
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