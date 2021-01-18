Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Алина Гросу рассмешила фанатов своим знанием английского языка instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в розовой ночнушке, которая оголила ее пышный бюст, и халатике такого же цвета. На голове у артистки бигуди, а на лице – выразительный макияж. Девушка пилит ногти и повторяет текст, который стал очень популярным на просторах Интернета, где женщина рассказывает о своей одежде, вставляя английские слова.

Юмористический ролик Алина подписала так:

«Когда смотришь Netflix исключительно на языке оригинала😎, когда показываешь предкам свой уровень английского🙃, когда только записался на курсы инглиша🙌🏽».

Поклонники восхитились чувством юмора Гросу, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Алина расцвела!» «Я в восторге от того, как ты снимаешь ролики, это просто огонь, и всегда интересно». «Нежна, как розочка». «Алиночка, это гениально». «Хорошо получилось». «Очень похорошела после развода».

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