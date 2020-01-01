Ужасно пошло: Даша Ульянова поразила обнаженным фото

Украинская гимнастка Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Даша Ульянова поразила обнаженным фото instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница шоу «Холостяк 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует, сидя на деревянном ящике, в стрингах. Обнаженное тело девушка постаралась прикрыть руками и длинными волосами. А откровенная поза и приоткрытый рот придали снимку перчинки.

Под публикацией Даша призналась, что раньше была без ума от этого фото, а теперь оно ей кажется слишком откровенным:

«Когда-то я считала, что это мое самое лучшее фото, но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым 🙈».

Поклонники восхитились внешним видом Ульяновой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Самая красивая девушка, пуля💪🔥». «Очень эстетично 😍». «Дашуля, очень красивая фигура». «Бог мой, какая фигурка. Если я настолько сильно тащусь – представляю, что чувствуют мужчины… Чистый кайф». «Сексуально, чувственно, но не пошло».

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