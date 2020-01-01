Ужасно пошло: Даша Ульянова поразила обнаженным фото
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Победительница шоу «Холостяк 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует, сидя на деревянном ящике, в стрингах. Обнаженное тело девушка постаралась прикрыть руками и длинными волосами. А откровенная поза и приоткрытый рот придали снимку перчинки.
Под публикацией Даша призналась, что раньше была без ума от этого фото, а теперь оно ей кажется слишком откровенным:
«Когда-то я считала, что это мое самое лучшее фото, но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым 🙈».
Поклонники восхитились внешним видом Ульяновой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Самая красивая девушка, пуля💪🔥».
«Очень эстетично 😍».
«Дашуля, очень красивая фигура».
«Бог мой, какая фигурка. Если я настолько сильно тащусь – представляю, что чувствуют мужчины… Чистый кайф».
«Сексуально, чувственно, но не пошло».
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