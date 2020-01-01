«Это же плагиат»: Регину Тодоренко раскритиковали за фото, как у Дорофеевой

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками семейным снимком.

Регину Тодоренко раскритиковали за фото, как у Дорофеевой instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со своим мужем. На кадре знаменитость целуется с Владом Топаловым на фоне водопада Kanto Lampo, который находится на Бали. Для фотосессии Регина надела кофточку и трусики, в то время как Влад предпочел шорты с белой рубашкой.

Такое же фото совсем недавно опубликовала Дорофеева на своей странице. Более того, Надя со своим супругом позировали в такой же позе.

Под публикацией Регина поблагодарила коллегу по шоу-бизнесу за локацию:

«#kantolampo - этот каскадный водопад невозможно обойти стороной!!! Особенно влюблённые обязаны заехать для фото сюда! За локейшн спасибо @vladimirdantes & @nadyadorofeeva».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились романтическим снимком, а другие – обвинили звездную пару в плагиате:

«Это уже было». «Плагиат походу». «Вау, фото завораживает». «Какое шикардосное фото». «Огонь!» «Дорофеева была первая». «У Нади Дорофеевой это уже видели».

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