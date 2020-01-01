«Это же плагиат»: Регину Тодоренко раскритиковали за фото, как у Дорофеевой
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со своим мужем. На кадре знаменитость целуется с Владом Топаловым на фоне водопада Kanto Lampo, который находится на Бали. Для фотосессии Регина надела кофточку и трусики, в то время как Влад предпочел шорты с белой рубашкой.
Такое же фото совсем недавно опубликовала Дорофеева на своей странице. Более того, Надя со своим супругом позировали в такой же позе.
Под публикацией Регина поблагодарила коллегу по шоу-бизнесу за локацию:
«#kantolampo - этот каскадный водопад невозможно обойти стороной!!! Особенно влюблённые обязаны заехать для фото сюда! За локейшн спасибо @vladimirdantes & @nadyadorofeeva».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились романтическим снимком, а другие – обвинили звездную пару в плагиате:
«Это уже было».
«Плагиат походу».
«Вау, фото завораживает».
«Какое шикардосное фото».
«Огонь!»
«Дорофеева была первая».
«У Нади Дорофеевой это уже видели».
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