Крупным планом: 42-летняя Ани Лорак показала свое лицо вблизи

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками милым селфи.

42-летняя Ани Лорак показала свое лицо вблизи instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где продемонстрировала свою естественную красоту. На кадре знаменитость запечатлела себя в свитере, куртке и кепке, сидя в машине. 42-летняя артистка не боится показать, как выглядит без использования косметики, ведь ее кожа идеальна.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что уже успела включиться в работу после праздников:

«Вот бы все понедельники в этом году были такими же лёгкими и продуктивными🙌🏼 Январь перешел в активную стадию💫».

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее комплиментами в комментариях. Также многие фанаты отметили, что очень рады видеть любимую исполнительницу на родине:

«Умница и красавица😍 наш пример во всем!🙏😘» «Красавица 😍 Каролиночка как же я рада, что Вы так прекрасно проводите время в любимом городе!❤️» «Ваши селфи-идеальны💥😽 Хорошего вечера, Каролина!» «Как прекрасно, что вы в Украине, прекрасного вам времяпровождения в Киеве». «Красотка».

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