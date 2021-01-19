Крупным планом: 42-летняя Ани Лорак показала свое лицо вблизи
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где продемонстрировала свою естественную красоту. На кадре знаменитость запечатлела себя в свитере, куртке и кепке, сидя в машине. 42-летняя артистка не боится показать, как выглядит без использования косметики, ведь ее кожа идеальна.
Под публикацией Ани Лорак призналась, что уже успела включиться в работу после праздников:
«Вот бы все понедельники в этом году были такими же лёгкими и продуктивными🙌🏼 Январь перешел в активную стадию💫».
Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее комплиментами в комментариях. Также многие фанаты отметили, что очень рады видеть любимую исполнительницу на родине:
«Умница и красавица😍 наш пример во всем!🙏😘»
«Красавица 😍 Каролиночка как же я рада, что Вы так прекрасно проводите время в любимом городе!❤️»
«Ваши селфи-идеальны💥😽 Хорошего вечера, Каролина!»
«Как прекрасно, что вы в Украине, прекрасного вам времяпровождения в Киеве».
«Красотка».
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