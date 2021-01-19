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Крупным планом: 42-летняя Ани Лорак показала свое лицо вблизи

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками милым селфи.

42-летняя Ани Лорак показала свое лицо вблизи
42-летняя Ани Лорак показала свое лицо вблизи
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где продемонстрировала свою естественную красоту. На кадре знаменитость запечатлела себя в свитере, куртке и кепке, сидя в машине. 42-летняя артистка не боится показать, как выглядит без использования косметики, ведь ее кожа идеальна.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что уже успела включиться в работу после праздников:

«Вот бы все понедельники в этом году были такими же лёгкими и продуктивными🙌🏼 Январь перешел в активную стадию💫».

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее комплиментами в комментариях. Также многие фанаты отметили, что очень рады видеть любимую исполнительницу на родине:

«Умница и красавица😍 наш пример во всем!🙏😘»

«Красавица 😍 Каролиночка как же я рада, что Вы так прекрасно проводите время в любимом городе!❤️»

«Ваши селфи-идеальны💥😽 Хорошего вечера, Каролина!»

«Как прекрасно, что вы в Украине, прекрасного вам времяпровождения в Киеве».

«Красотка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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cisco  (аноним)  19.01.2021, 11:20
Оценка:  0
cisco
ну і що там? покусані бджолами губи?
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