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«Это неприлично»: Оля Полякова показала, как играет в волейбол в бикини

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками сексуальными снимками.

Оля Полякова показала, как играет в волейбол в бикини
Оля Полякова показала, как играет в волейбол в бикини
instagram.com/polyakovamusic/

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в раздельном купальнике с волейбольным мячом в руках. Соблазнительный наряд подчеркнул пышный бюст, спортивный животик, упругие ягодицы и стройные ножки звезды. Эффектный образ артистка дополнила распущенными блондинистыми волосами и минимумом макияжа на лице.

Под публикацией Полякова поблагодарила свою старшую дочь за удачные фото:

«С таким фотографом и обработка не нужна!!!! @mashapolyakova Маруся! Руки у тебя из правильного места!»

Поклонники восхитились фигурой Оли Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«С такой фигурой обработка не нужна!»

«Оля, это неприлично быть такой сексуальной».

«Шикарная!»

«Потрясающая фигура».

«Богиня».

«Оля, ты бомба».

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Источник: ivonа bigmir)net

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