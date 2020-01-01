«Это неприлично»: Оля Полякова показала, как играет в волейбол в бикини

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками сексуальными снимками.

Оля Полякова показала, как играет в волейбол в бикини instagram.com/polyakovamusic/

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в раздельном купальнике с волейбольным мячом в руках. Соблазнительный наряд подчеркнул пышный бюст, спортивный животик, упругие ягодицы и стройные ножки звезды. Эффектный образ артистка дополнила распущенными блондинистыми волосами и минимумом макияжа на лице.

Под публикацией Полякова поблагодарила свою старшую дочь за удачные фото:

«С таким фотографом и обработка не нужна!!!! @mashapolyakova Маруся! Руки у тебя из правильного места!»

Поклонники восхитились фигурой Оли Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«С такой фигурой обработка не нужна!» «Оля, это неприлично быть такой сексуальной». «Шикарная!» «Потрясающая фигура». «Богиня». «Оля, ты бомба».

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