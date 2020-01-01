«Это неприлично»: Оля Полякова показала, как играет в волейбол в бикини
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в раздельном купальнике с волейбольным мячом в руках. Соблазнительный наряд подчеркнул пышный бюст, спортивный животик, упругие ягодицы и стройные ножки звезды. Эффектный образ артистка дополнила распущенными блондинистыми волосами и минимумом макияжа на лице.
Под публикацией Полякова поблагодарила свою старшую дочь за удачные фото:
«С таким фотографом и обработка не нужна!!!! @mashapolyakova Маруся! Руки у тебя из правильного места!»
Поклонники восхитились фигурой Оли Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«С такой фигурой обработка не нужна!»
«Оля, это неприлично быть такой сексуальной».
«Шикарная!»
«Потрясающая фигура».
«Богиня».
«Оля, ты бомба».
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