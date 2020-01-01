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«Смеюсь уже несколько часов»: Регина Тодоренко поделилась забавным видео с сыном

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Регина Тодоренко поделилась забавным видео с сыном
Регина Тодоренко поделилась забавным видео с сыном
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с сыном. На кадре звездный сын Майкл поет с мамой песенку из мультфильма. Мальчишка сам держит камеру, поэтому она все время трясется. Под публикацией артистка призналась, что этот ролик они решили записать для бабушки, и рассказала о милом диалоге с наследником, который поднял ей настроение:

«Пересматриваю и смеюсь уже несколько часов 😂🙈
В диалоге с Майклом о мультфильме «Летучий Корабль»:
- А поЦему они поють?
- Потому что они мечтают.
- Ах, поють и меЦтают😃
После таких разговоров убеждаюсь, что на мир иногда необходимо смотреть глазами ребёнка!»

Поклонники восхитились талантливым ребенком, и осыпали его комплиментами в комментариях:

«КАКОЙ ЖЕ ЛАПОТУЛЕЧКА МАМИН».

«Я так люблю Майкла😍😍пусть вырастет здоровый, счастливый, умный, такой лапочка😍😍❤️❤️».

«Так и хочется обнять малыша) Он у вас такой милый! ❤️»

«Самое милое видео».

«Какой он милый! Красавчик!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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