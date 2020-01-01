«Смеюсь уже несколько часов»: Регина Тодоренко поделилась забавным видео с сыном
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с сыном. На кадре звездный сын Майкл поет с мамой песенку из мультфильма. Мальчишка сам держит камеру, поэтому она все время трясется. Под публикацией артистка призналась, что этот ролик они решили записать для бабушки, и рассказала о милом диалоге с наследником, который поднял ей настроение:
«Пересматриваю и смеюсь уже несколько часов 😂🙈
В диалоге с Майклом о мультфильме «Летучий Корабль»:
- А поЦему они поють?
- Потому что они мечтают.
- Ах, поють и меЦтают😃
После таких разговоров убеждаюсь, что на мир иногда необходимо смотреть глазами ребёнка!»
Поклонники восхитились талантливым ребенком, и осыпали его комплиментами в комментариях:
«КАКОЙ ЖЕ ЛАПОТУЛЕЧКА МАМИН».
«Я так люблю Майкла😍😍пусть вырастет здоровый, счастливый, умный, такой лапочка😍😍❤️❤️».
«Так и хочется обнять малыша) Он у вас такой милый! ❤️»
«Самое милое видео».
«Какой он милый! Красавчик!»
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