«На Полякову похожа»: Настю Каменских перепутали с коллегой по шоу-бизнесу
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в нежном образе. На кадрах знаменитость продемонстрировала эффектный макияж с акцентом на глазах и высокий пучок на волосах, декорированный живыми цветами. Артистка прикрыла обнаженное тело кофточкой, и похвасталась безупречным видом.
Совсем недавно Настя радовала фанатов снимками с отдыха, где демонстрировала свое стройное тело в пляжных нарядах. А теперь, вернувшись в рабочий процесс, делится с фолловерами снимками со съемок.
Поклонники восхитились красотой Насти Каменских, осыпав ее комплиментами в комментариях. А некоторые подписчики признались, что сперва перепутали звезду с Олей Поляковой:
«Подумала уже, что Полякова покрасилась в черный!»
«Ну почему на этом фото вы мне на Полякову похожи? Только темная версия».
«Шикарная!»
«Какая вы красивая».
«На Полякову чем-то похожи».
«Не похожа на себя».
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