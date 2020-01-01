«На Полякову похожа»: Настю Каменских перепутали с коллегой по шоу-бизнесу

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками снимками с гримерки.

Настю Каменских перепутали с коллегой по шоу-бизнесу instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в нежном образе. На кадрах знаменитость продемонстрировала эффектный макияж с акцентом на глазах и высокий пучок на волосах, декорированный живыми цветами. Артистка прикрыла обнаженное тело кофточкой, и похвасталась безупречным видом.

Совсем недавно Настя радовала фанатов снимками с отдыха, где демонстрировала свое стройное тело в пляжных нарядах. А теперь, вернувшись в рабочий процесс, делится с фолловерами снимками со съемок.

Поклонники восхитились красотой Насти Каменских, осыпав ее комплиментами в комментариях. А некоторые подписчики признались, что сперва перепутали звезду с Олей Поляковой:

«Подумала уже, что Полякова покрасилась в черный!» «Ну почему на этом фото вы мне на Полякову похожи? Только темная версия». «Шикарная!» «Какая вы красивая». «На Полякову чем-то похожи». «Не похожа на себя».

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