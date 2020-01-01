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Старшая дочь Веры Брежневой показала аппетитные формы в мини-платье

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Дочь популярной исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман, поделилась с подписчиками соблазнительными фото.

Старшая дочь Веры Брежневой показала аппетитные формы в мини-платье
Старшая дочь Веры Брежневой показала аппетитные формы в мини-платье
instagram.com/sonyaxkiperman

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Звездная дочь Соня Киперман на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует в мини-платье и черных ботфортах на каблуках. Коротенький наряд подчеркнул стройную фигуру девушки, а спадающие бретельки акцентировали внимание на пышном бюсте. Эффектный образ Соня дополнила распущенными волосами и отсутствием косметики на лице, продемонстрировав свою естественную красоту.

Стоит отметить, что старшая дочь Веры Брежневой часто радует своих фанатов пикантными снимками, где обнажает свое сексуальное тело. Девушка переехала в Штаты и является студенткой гуманитарного Уитьер-колледжа.

Поклонники восхитились внешним видом Сони, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Сонечка настоящая красотка! Очень похожа на маму😍».

«Яка ти красуня».

«Прекрасно выглядишь 😘😍😍😍😍😍😍».

«У тебя очень сексуальное тело, малышка».

«Красотка😍😍🔥».

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Источник: ivonа bigmir)net

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