Старшая дочь Веры Брежневой показала аппетитные формы в мини-платье
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Звездная дочь Соня Киперман на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует в мини-платье и черных ботфортах на каблуках. Коротенький наряд подчеркнул стройную фигуру девушки, а спадающие бретельки акцентировали внимание на пышном бюсте. Эффектный образ Соня дополнила распущенными волосами и отсутствием косметики на лице, продемонстрировав свою естественную красоту.
Стоит отметить, что старшая дочь Веры Брежневой часто радует своих фанатов пикантными снимками, где обнажает свое сексуальное тело. Девушка переехала в Штаты и является студенткой гуманитарного Уитьер-колледжа.
Поклонники восхитились внешним видом Сони, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Сонечка настоящая красотка! Очень похожа на маму😍».
«Яка ти красуня».
«Прекрасно выглядишь 😘😍😍😍😍😍😍».
«У тебя очень сексуальное тело, малышка».
«Красотка😍😍🔥».
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