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Горячий кадр: Жена Монатика показала роскошную грудь в неглиже

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Ирина Монатик похвастались пышным бюстом на пляже.

Жена Монатика сверкнула пышным бюстом
Жена Монатика сверкнула пышным бюстом
instagram.com/irinamonatik

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Супруга музыканта Дмитрия Монатика поразила подписчиков откровенным кадром.

Ирина Монатик показала крупным планом пышную грудь.

Фото знаменитость запостила в Инстаграм.

В кадре Ирина Монатик стоит в купальнике. Акцент сделан на пышный бюст знаменитости. Образ дополняют очки с розовыми стеклами и распущенные волосы Ирины.

Доброго , чудесного дня🌞🌴, - написала Ирина.

Жена Монатика сверкнула пышным бюстом
Жена Монатика сверкнула пышным бюстом
instagram.com/irinamonatik

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Теги: Ирина Монатик, грудь, фото в купальнике, откровенное
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Источник: Ivona

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