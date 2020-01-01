Горячий кадр: Жена Монатика показала роскошную грудь в неглиже

Ирина Монатик похвастались пышным бюстом на пляже.

Жена Монатика сверкнула пышным бюстом instagram.com/irinamonatik

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Супруга музыканта Дмитрия Монатика поразила подписчиков откровенным кадром.

Ирина Монатик показала крупным планом пышную грудь.

Фото знаменитость запостила в Инстаграм.

В кадре Ирина Монатик стоит в купальнике. Акцент сделан на пышный бюст знаменитости. Образ дополняют очки с розовыми стеклами и распущенные волосы Ирины.

Доброго , чудесного дня🌞🌴, - написала Ирина.

Жена Монатика сверкнула пышным бюстом instagram.com/irinamonatik

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