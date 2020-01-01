Горячий кадр: Жена Монатика показала роскошную грудь в неглиже
Ирина Монатик похвастались пышным бюстом на пляже.
Читай также: TAYANNA искупалась в проруби топлес - фото
Супруга музыканта Дмитрия Монатика поразила подписчиков откровенным кадром.
Ирина Монатик показала крупным планом пышную грудь.
Фото знаменитость запостила в Инстаграм.
В кадре Ирина Монатик стоит в купальнике. Акцент сделан на пышный бюст знаменитости. Образ дополняют очки с розовыми стеклами и распущенные волосы Ирины.
Доброго , чудесного дня🌞🌴, - написала Ирина.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Светлана Лобода вместе с мамой похвастались шикарными фигурами
- Миша Романова засветилась в объятиях известного мужчины
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
ее
Полная версия правил