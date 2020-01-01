«Как две подружки»: Светлана Лобода вместе с мамой похвастались шикарными фигурами
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в леопардовом купальнике, который подчеркивает спортивный животик и стройные ножки звезды. Рядом позирует мама артистки, нежно приобняв взрослую дочь. Пляжные образы блондинки дополнили распущенными волосами и черными солнцезащитными очками.
Под публикацией Светлана написала, что любит семейный отдых:
«на отдыхе с мамулей ❤️
люблю, когда вся семья в сборе 😍».
Поклонники восхитились внешним видом не только Лободы, но и ее мамы, которую приняли за подругу:
«Как будто две подружки 😻».
«А где мамуля, вернее которая из этих двух девушек)?»
«Богини 😍».
«Как две сестренки👍😘😍».
«Две красотки-молодки😍🔥».
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