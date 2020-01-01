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«Как две подружки»: Светлана Лобода вместе с мамой похвастались шикарными фигурами

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода вместе с мамой похвастались шикарными фигурами
Светлана Лобода вместе с мамой похвастались шикарными фигурами
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в леопардовом купальнике, который подчеркивает спортивный животик и стройные ножки звезды. Рядом позирует мама артистки, нежно приобняв взрослую дочь. Пляжные образы блондинки дополнили распущенными волосами и черными солнцезащитными очками.

Под публикацией Светлана написала, что любит семейный отдых:

«на отдыхе с мамулей ❤️
люблю, когда вся семья в сборе 😍».

Поклонники восхитились внешним видом не только Лободы, но и ее мамы, которую приняли за подругу:

«Как будто две подружки 😻».

«А где мамуля, вернее которая из этих двух девушек)?»

«Богини 😍».

«Как две сестренки👍😘😍».

«Две красотки-молодки😍🔥».

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Источник: ivonа bigmir)net

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