TAYANNA искупалась в проруби топлес - фото
Певица Татьяна Решетняк показала фото, на котором появилась обнаженной.
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Певица Татьяна Решетняк поразила сеть смелым кадром. Звезда снялась топлес в проруби.
Фото TAYANNA выставила в Инстаграм.
Певица позирует спиной к камере. Знаменитость подобрала волосы в высокий хвост. TAYANNA прикрывает грудь руками.
🔥😻😌 - коротко написала артистка.
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