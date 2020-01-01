TAYANNA искупалась в проруби топлес - фото

Певица Татьяна Решетняк показала фото, на котором появилась обнаженной.

TAYANNA показала фото в проруби топлес instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Певица Татьяна Решетняк поразила сеть смелым кадром. Звезда снялась топлес в проруби.

Фото TAYANNA выставила в Инстаграм.

Певица позирует спиной к камере. Знаменитость подобрала волосы в высокий хвост. TAYANNA прикрывает грудь руками.

🔥😻😌 - коротко написала артистка.

TAYANNA показала фото в проруби топлес instagram.com/tayanna_reshetnyak

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