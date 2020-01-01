Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

TAYANNA искупалась в проруби топлес - фото

Комментариев: 0
Певица Татьяна Решетняк показала фото, на котором появилась обнаженной.

TAYANNA показала фото в проруби топлес
TAYANNA показала фото в проруби топлес
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Читай также: 19-летняя внучка Ротару сверкнула фигурой в купальнике

Певица Татьяна Решетняк поразила сеть смелым кадром. Звезда снялась топлес в проруби.

Фото TAYANNA выставила в Инстаграм.

Певица позирует спиной к камере. Знаменитость подобрала волосы в высокий хвост. TAYANNA прикрывает грудь руками.

🔥😻😌 - коротко написала артистка. 

TAYANNA показала фото в проруби топлес
TAYANNA показала фото в проруби топлес
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Татьяна Решетняк, топлес, пикантное фото звезд, TAYANNA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь