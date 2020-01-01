Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

19-летняя внучка Ротару сверкнула фигурой в купальнике

Комментариев: 0
Соня Евдокименко поразила длинными ногами и фигурой в пикантном наряде .

Внучка Ротару показала фигуру в мини-шортах
Внучка Ротару показала фигуру в мини-шортах
instagram.com/iamsofiaeve

Читай также: Нежная: Внучка Ротару показала постельное фото и покорила сеть

Внучка народной артистки Софии Ротару - начинающая певица, модель Соня Евдокименко - поразила фигурой в летнем наряде. Девушка, которая учится и живет в США, снялась в лифе и мини-шортах. 

Фото Соня выставила в Инстаграм.

В кадре она позирует, сидя на деревянном ограждении. Одета Соня в купальник и короткие шорты.

Возврат к более теплой погоде 🦋 - написала Соня Евдокименко.

Внучка Ротару показала фигуру в мини-шортах
Внучка Ротару показала фигуру в мини-шортах
instagram.com/iamsofiaeve

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: внучка Ротару, соня евдокименко, фигура, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь