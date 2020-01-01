19-летняя внучка Ротару сверкнула фигурой в купальнике

Соня Евдокименко поразила длинными ногами и фигурой в пикантном наряде .

Внучка Ротару показала фигуру в мини-шортах instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару - начинающая певица, модель Соня Евдокименко - поразила фигурой в летнем наряде. Девушка, которая учится и живет в США, снялась в лифе и мини-шортах.

Фото Соня выставила в Инстаграм.

В кадре она позирует, сидя на деревянном ограждении. Одета Соня в купальник и короткие шорты.

Возврат к более теплой погоде 🦋 - написала Соня Евдокименко.

Внучка Ротару показала фигуру в мини-шортах instagram.com/iamsofiaeve

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