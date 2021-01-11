«Девочка нашла свою любовь»: Миша Романова засветилась в объятиях известного мужчины

Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками провокационным снимком.

Миша Романова засветилась в объятиях известного мужчины instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях украинского клипмейкера Алана Бадоева. Артистка прижалась к мужчине, в то время как он поднес сигарету к ее приоткрытому рту. Не только весьма соблазнительное фото вызвало бурю эмоций у фанатов, но и подпись к публикации:

«Люблю тебя ❤️С Днём Рождения❤️».

Поклонники не скрывали своего интереса к личной жизни Романовой, высказывая свои домыслы в комментариях:

«Боже! Какая вы красивая пара. Вы даже сильно походите друг другу». «Девочка нашла свою любовь». «А если это любовь?» «Сексуально». «Шикарное фото». «Фотка огнище».

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