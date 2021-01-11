«Девочка нашла свою любовь»: Миша Романова засветилась в объятиях известного мужчины
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях украинского клипмейкера Алана Бадоева. Артистка прижалась к мужчине, в то время как он поднес сигарету к ее приоткрытому рту. Не только весьма соблазнительное фото вызвало бурю эмоций у фанатов, но и подпись к публикации:
«Люблю тебя ❤️С Днём Рождения❤️».
Поклонники не скрывали своего интереса к личной жизни Романовой, высказывая свои домыслы в комментариях:
«Боже! Какая вы красивая пара. Вы даже сильно походите друг другу».
«Девочка нашла свою любовь».
«А если это любовь?»
«Сексуально».
«Шикарное фото».
«Фотка огнище».
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