«У Вовы нет других девушек»: жена Остапчука резко ответила хейтерам насчет ревности

Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук пресекла попытку подписчиков спровоцировать ее.

Жена Остапчука резко ответила хейтерам насчет ревности instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм в разделе stories отвечала на вопросы фанатов. Один из фолловеров спросил у девушки насчет ревности, на что она резко ответила:

«А у Вовы нет других девушек, у него есть жена!»

Кристина опубликовала летний снимок, где предстала в коротеньких шортах, красном бюстгальтере и рубашке. Соблазнительный образ Остапчук дополнила солнцезащитными очками и новогодней шапочкой. Эффектный наряд продемонстрировал стройную фигуру девушки, которая намекнула на то, что ее возлюбленному нет дела до других женщин, когда рядом такая красотка.

Жена Остапчука резко ответила хейтерам насчет ревности instagram.com/kristygor

Стоит отметить, что новоиспеченная жена Остапчука активно транслирует личную жизнь в социальных сетях, где показывает, что она отменная хозяйка, публикуя собственноручные изыски.

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