«Шикарная копия»: Слава Каминская поразила внешним сходством с дочерью
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала семейные снимки. На кадрах позируют дети артистки: дочь Лаура и сын Леон. Звездные дети запечатлены в разные временные отрезки, что позволяет увидеть, как они выросли.
Под публикацией Слава призналась, что в телефоне преобладают снимки детей, а не ее:
«В моем телефоне 164060 фотографий😬 и большинство из них - это фотографии детей😍 Хотя каждый раз, когда вспоминаю, пересматриваю помногу раз и умиляюсь тому, как они выросли и как это заметно по фото 😍».
Поклонники отметили внешнее сходство Лауры со звездной мамой, и рассыпались в приятных словах:
«Фото бомба».
«Котики сладкие».
«Лаура очень похожа на вас».
«Красивые детки».
«Такие хорошенькие».
«Шикарная копия».
«Как же они выросли».
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