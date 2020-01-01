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«Шикарная копия»: Слава Каминская поразила внешним сходством с дочерью

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками фото своих детей.

Слава Каминская поразила внешним сходством с дочерью
Слава Каминская поразила внешним сходством с дочерью
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала семейные снимки. На кадрах позируют дети артистки: дочь Лаура и сын Леон. Звездные дети запечатлены в разные временные отрезки, что позволяет увидеть, как они выросли.

Под публикацией Слава призналась, что в телефоне преобладают снимки детей, а не ее:

«В моем телефоне 164060 фотографий😬 и большинство из них - это фотографии детей😍 Хотя каждый раз, когда вспоминаю, пересматриваю помногу раз и умиляюсь тому, как они выросли и как это заметно по фото 😍».

Поклонники отметили внешнее сходство Лауры со звездной мамой, и рассыпались в приятных словах:

«Фото бомба».

«Котики сладкие».

«Лаура очень похожа на вас».

«Красивые детки».

«Такие хорошенькие».

«Шикарная копия».

«Как же они выросли».

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Источник: ivonа bigmir)net

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