«Долго копила на косметику»: Ксения Мишина раскрыла секрет своей красоты
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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала роскошное фото. На кадре знаменитость предстала в бежевом платье, которое оголяет ее хрупкие плечи. Изысканный образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем, с акцентом на глазах.
Под публикацией Ксения призналась, что пользуется дорогой косметикой, чтобы ее лицо выглядело свежо и без изъянов:
«Были времена, когда долго копила на определённые продукты, потому что они были проверены и результативны».
Также звезда рассказала, что питание очень влияет на состояние ее кожи:
«Сразу скажу, что на качество вашей кожи влияет питание и количество воды, которое потребляете. Как только я перестала есть мясо кожа на лице заметно очистилась, и стоит мне съесть джанк фуда мой кишечник сразу даёт знать через кожу».
Поклонники поблагодарили Ксению Мишину за ценные советы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красивая пипец!»
«Самая неистово красивая».
«Какая вы красивая».
«Ксения, вы невероятно шикарная».
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