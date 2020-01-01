«Долго копила на косметику»: Ксения Мишина раскрыла секрет своей красоты

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками секретами, как сохранить молодость.

Ксения Мишина рассказала, как сохранить красоту instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала роскошное фото. На кадре знаменитость предстала в бежевом платье, которое оголяет ее хрупкие плечи. Изысканный образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем, с акцентом на глазах.

Под публикацией Ксения призналась, что пользуется дорогой косметикой, чтобы ее лицо выглядело свежо и без изъянов:

«Были времена, когда долго копила на определённые продукты, потому что они были проверены и результативны».

Также звезда рассказала, что питание очень влияет на состояние ее кожи:

«Сразу скажу, что на качество вашей кожи влияет питание и количество воды, которое потребляете. Как только я перестала есть мясо кожа на лице заметно очистилась, и стоит мне съесть джанк фуда мой кишечник сразу даёт знать через кожу».

Поклонники поблагодарили Ксению Мишину за ценные советы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красивая пипец!» «Самая неистово красивая». «Какая вы красивая». «Ксения, вы невероятно шикарная».

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