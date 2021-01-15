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Никто не ожидал: Наталья Могилевская снялась голой в Буковеле

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Наталья Могилевская снялась голой в Буковеле
Наталья Могилевская снялась голой в Буковеле
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха в Буковеле. На кадре знаменитость позирует обнаженной с полотенцем на голове. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, применив фильтр, который сделал ее кожу ровной и отдохнувшей. Соблазнительный снимок вызвал немалый ажиотаж среди фолловеров, а выглядывающая пышная грудь сразила наповал.

Под публикацией Наталья призналась, что прекрасно провела время с друзьями:

«Спасибо Буковель, это были прекрасные концерты и спасибо Драгобрат, что принял нас в тайном тихом уголке, где мы смогли отдохнуть за неделю так, как-будто отдыхали целый месяц. На вашей потрясающе чистой воде, в этом чане с травами...»

Поклонники обвинили Могилевскую в использовании фотошопа на снимках, которые изменили ее внешность до неузнаваемости:

«Круто замаскировала свой шнобель на половину уже давно устаревшей мордяки!!!😂»

«Фильтр творит чудеса».

«Вообще на себя не похожи. Как такое возможно?»

«Подумала, что ваш аккаунт взломали».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
B5    15.01.2021, 11:23
Оценка:  0
B5
Смешно, ну фотомонтаж творит чудеса, перекрутила видно, на себя вообще не похожа, под палтос а все туда же, кашолка старая))))
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