Никто не ожидал: Наталья Могилевская снялась голой в Буковеле
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха в Буковеле. На кадре знаменитость позирует обнаженной с полотенцем на голове. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, применив фильтр, который сделал ее кожу ровной и отдохнувшей. Соблазнительный снимок вызвал немалый ажиотаж среди фолловеров, а выглядывающая пышная грудь сразила наповал.
Под публикацией Наталья призналась, что прекрасно провела время с друзьями:
«Спасибо Буковель, это были прекрасные концерты и спасибо Драгобрат, что принял нас в тайном тихом уголке, где мы смогли отдохнуть за неделю так, как-будто отдыхали целый месяц. На вашей потрясающе чистой воде, в этом чане с травами...»
Поклонники обвинили Могилевскую в использовании фотошопа на снимках, которые изменили ее внешность до неузнаваемости:
«Круто замаскировала свой шнобель на половину уже давно устаревшей мордяки!!!😂»
«Фильтр творит чудеса».
«Вообще на себя не похожи. Как такое возможно?»
«Подумала, что ваш аккаунт взломали».
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