Никто не ожидал: Наталья Могилевская снялась голой в Буковеле

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Наталья Могилевская снялась голой в Буковеле instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха в Буковеле. На кадре знаменитость позирует обнаженной с полотенцем на голове. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, применив фильтр, который сделал ее кожу ровной и отдохнувшей. Соблазнительный снимок вызвал немалый ажиотаж среди фолловеров, а выглядывающая пышная грудь сразила наповал.

Под публикацией Наталья призналась, что прекрасно провела время с друзьями:

«Спасибо Буковель, это были прекрасные концерты и спасибо Драгобрат, что принял нас в тайном тихом уголке, где мы смогли отдохнуть за неделю так, как-будто отдыхали целый месяц. На вашей потрясающе чистой воде, в этом чане с травами...»

Поклонники обвинили Могилевскую в использовании фотошопа на снимках, которые изменили ее внешность до неузнаваемости:

«Круто замаскировала свой шнобель на половину уже давно устаревшей мордяки!!!😂» «Фильтр творит чудеса». «Вообще на себя не похожи. Как такое возможно?» «Подумала, что ваш аккаунт взломали».

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