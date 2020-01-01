«Самые жуткие 7 минут в жизни»: Соня Плакидюк рассказала о пережитой операции

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками личной историей.

Соня Плакидюк рассказала о пережитой операции instagram.com/moi_sofism

Читай также: «Долго копила на косметику»: Ксения Мишина раскрыла секрет своей красоты

Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала яркое селфи. На кадре знаменитость предстала в необычном образе: короткие блондинистые волосы, яркий макияж с акцентом на красных губах и голубые линзы.

Под публикацией звезда призналась, что долгое время страдала из-за плохого зрения, пока не решилась на операцию:

«Я была полна решимости прооперироваться, мне страшно хотелось перестать узнавать людей по походке и врезаться в стеклянные двери».

Также Соня рассказала о том, как проходила операция по коррекции зрения, и о своих ощущениях:

«Сама операция длится от силы 15-20 минут с учетом ожидания, закапывания «заморозки» в глаз и самих манипуляций. По сути операцию делает машина- доктор вводит нужные значения и ассистирует ей. А если о неприятном, то это были самые жуткие по ощущениям 7 минут в моей жизни😱».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.